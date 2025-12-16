再被列注意、要求公布自結獲利！PCB飆股金居今挫逾5%

金居（8358）昨日被於15日遭櫃買中心列入注意股，今（16）日股價下挫逾 5%。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 日前才出關的飆股金居（8358），再度被列注意股！今（16 日）早至上午 9:53 分股價下挫 5.11%，最低達 258.5 元。

由於 AI 伺服器用板的需求帶動銅箔基板材料升級，銅箔扮演其中關鍵，深耕 HVLP3 及 HVLP4 高階銅箔的金居，成為其中主要受惠廠商、股價強勢走高，該 PCB 電解銅箔廠更多次達公布注意交易資訊標準。應主管機關要求，公布自結 11 月歸屬母公司單月合併營收 7.16 億元，年增 27.9%；業主淨利 1.31 億元，年增 81.9%，每股純益（EPS）0.52 元，累計前 11 月每股賺 3.66 元。

金居先前指出，隨 HVLP 4 將於明年成為市場主流，金居亦加速產線調整，預計明（2026）年第一季二廠 HVLP 4 新產線將開出，一廠 HVLP 4 產線將於第二季開出，預期 HVLP 4 將為明年主流規格，也將會是該公司重要成長動能。另外，也開始研發下世代 HVLP 5 產品，目標明年下半年推出。

先前，金居才被列入處置股，自本月 10 日出關後，一度收紅，並在出關隔天股價創下新高價 292.5 元，惟當日爆量收黑，近兩個交易日來，量能則明顯縮減至一半以下。

由於股價波動劇烈，櫃買中心指出，金居當天（15 日）本益比達 78.51、股價淨值比 9.69，為其所屬產業類別股價淨值比的 3.31 倍、當日週轉率達 9.79%、最近六個營業日（含當日）累積週轉率為 81.36% 等多項因素，被再度列注意股。近 3 天股價跌 1.79%，近 5 天漲幅 12.3%、成交均量 4.49 萬張，券資比 20.99%，近 5 天當沖比 58.28%。近 5 天三大法人買超 8,344 張，外資買超 4,620 張，投信買超 6,498 張，自營商賣超 2,774 張。

