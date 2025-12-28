再被指控中共介選 韓國瑜怒斥抹紅：只為轉移執政不力

近日《鏡週刊》掌握從暗網流出的多段錄音檔，直指中共解放軍戰略支援部隊操控2018年高雄市長選舉；對此，當時選上高雄市長的立法院長韓國瑜今（28日）痛批，這是抹紅、抹黑。（資料照／李智為攝）

近日《鏡週刊》掌握從暗網流出的多段錄音檔，直指中共解放軍戰略支援部隊操控2018年高雄市長選舉。對此，當時選上高雄市長的立法院長韓國瑜今（28日）痛批，這是抹紅、抹黑，也是中央轉移執政不力的好方法，他和這幾天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。

針對中共介選指控，韓國瑜表示，這是抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。「從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，我根本完全不認識。」

韓國瑜表示，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

韓國瑜強調，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民也羞辱台灣民主，為政者應抱持「民為貴、社稷次之，君為輕」，順序千萬別顛倒。

國民黨主席鄭麗文也說，只有1個來路不明的錄音，無法求證，沒有任何的證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向做認知作戰，她覺得這背後用心非常的歹毒，做法非常的粗暴。她對台灣的選民及民主深具信心，可民進黨見獵心喜，恨不得不斷加油添醋，這不是1個好現象。

鄭麗文表示，現在AI大數據非常發達，不需要這麼的大驚小怪、加油添醋，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出報導所描述的業績功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密，所以不需要在那邊裝神弄鬼，也不需要在那邊帶風向，其實民進黨就是沒有別招，只剩下賣芒果乾，只剩下扣紅帽子，非常不可取。



