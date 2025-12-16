再被爆是凱思背後負責人 黃國昌轟鏡週刊北檢哼哈二將配合民進黨追殺政敵

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

鏡週刊追擊民眾黨主席黃國昌養狗仔相關爭議，今（16）日再爆一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，坐實黃國昌為凱思幕後負責人等等。黃國昌今早在北院外受訪，痛批鏡週刊編故事能力讓人歎為觀止，更離譜的事情是，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲的訊息給鏡週刊開始編故事，「北檢跟鏡週刊這兩個哼哈二將，配合民進黨為了追殺政敵什麼事都幹得出來。」

黃國昌今天在北院外受訪。（圖／黃國昌辦公室提供）

黃國昌說，他覺得鏡週刊編故事的能力讓人歎為觀止，之前不是說是港資、中資、境外敵對勢力的資金，怎麼到這禮拜又變成本土企業家？鏡週刊要編故事以前，要不要先自己對一對，自己前後矛盾，寫的會不會太可笑？更離譜的事情是，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲的訊息給鏡週刊開始編故事，北檢跟鏡週刊這兩個哼哈二將，配合民進黨為了追殺政敵什麼事都幹得出來，台北地檢署也好、台灣司法也好，司法公信力會倒在地上不起，鏡週刊跟北檢是居功厥偉。

至於報導中稱黃國昌收錢辦事、修理鏡電視？黃國昌說，他再說一次，「鏡週刊、鏡電視，你們自己幹的違法的事情，不要隨便往別人身上潑髒水」，「我再說一次，台北地檢署，裴偉從鏡電視挪用這麼多錢到他的私人公司去，2022早就告發了，到現在辦都沒辦、選擇性辦案，還是因為裴偉養的狗仔集團，鏡電視、鏡週刊已經成為民進黨賴清德的御用打手，所以動都不敢動」，「我黃國昌揭弊從沒收受什麼任何不當對價或報酬，鏡電視省省吧！」

媒體追問，是否擔心自己涉入那個貪污案件？黃國昌稱「不會」。另外，今天報導中還稱，先前黃的助理賴以強是黃國昌太太的表弟，黃國昌則回應，「我這樣說好了，要追殺就衝著我一個人來」，他身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去，「夠了吧、夠了吧？」黃國昌表示，檢警調動用國家機器要追殺，衝著他一個人來就好，不要揮舞著國家機器檢調的大刀，對他身邊的人去恫嚇、抹黑，無端的牽連人家，大可不必。



