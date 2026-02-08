再被點名選北市長 鄭麗君坦言：10年來未深入思考過

行政院副院長鄭麗君因台美關稅談判建功備受肯定，民進黨內期待她參選台北市長的聲浪再起，立委王世堅更大力推薦她是「第一人選」。鄭麗君8日晚間接受節目專訪時強調，「我很誠實地說，就是過去10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

台美關稅談判日前落幕，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇，領軍談判的鄭麗君備受肯定。民進黨佈局2026縣市長選舉，目前台北市長人選還沒出爐，黨內普遍聲音認為，鄭麗君主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，認為是能和台北市長蔣萬安抗衡，更能拉抬全黨聲勢的人選。

廣告 廣告

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

對於外界勸進，鄭麗君在接受節目專訪中表示，「還是要謝謝大家這個討論，我想這也是一個期待」。她指出，自己有說過這個像考古題，在她擔任立委時就有這樣的說法。她回憶，2020年卸任文化部長時，也有人說卸任是為了去選舉，可是事後證明沒有，自己就是照顧孩子。

鄭麗君強調，「我說過，我是一個說什麼、做什麼，做什麼說什麼的人，其實我也非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心」。她表示，自己是智庫出身，喜歡思考政策做政策，所以選擇一個她覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己的一點心力。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

當主持人追問，參選台北市長這件事有沒有在心裡飄過念頭時，鄭麗君回應，「我很誠實地說，就是過去超過10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。她的回應顯示，儘管黨內勸進聲浪不斷，但她目前仍專注於行政院副院長的政策工作。

延伸閱讀

大安森林公園站、善導寺站遭縱火 蔣萬安：加強巡邏

台北市加強滅鼠後老鼠變多？ 楊植斗揭真相批綠營抹黑

傳台美關稅協定將在月中簽署 蔣萬安盼中央清楚完整說明