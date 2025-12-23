再要求撤回「台灣有事論」 國台辦批高市：蓄意挑釁戰後國際秩序

中國國台辦副主任趙世通批評日本首相高市早苗。(路透社)

中國今（23日）舉辦抗日史研討會，中國國台辦副主任趙世通批評日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，稱此舉是對戰後國際秩序的蓄意顛覆，不只破壞地區、世界和平，也影響中日關係基礎，敦促日本政府撤回言行。

中國今（23日）舉行第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發布會，研討會議程包含「台灣同胞的抗日鬥爭」、「中國抗日戰爭的歷史貢獻與偉大意義」、「設立台灣光復紀念日的重大意義和深遠影響」、「揭批近期日方涉台錯誤言論，堅決捍衛二戰勝利成果」，凸顯中國藉由抗日戰爭強化敘述對台連結，以及藉由研討活動加強輿論，反對日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論。

中國國台辦副主任趙世通在致詞時表示，高市早苗的「台灣有事論」，是當前值得兩岸民眾與國際社會高度重視與警惕的動向，特別是日本戰敗80年的重要歷史時刻，日本政府不反思歷史罪責，記取歷史教訓，反而蓄意挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎，不遵守對中國政府的承諾，傷害中國人民的感情，「我們不禁要問日本究竟想做什麼？日本要往何處去？」

趙世通強調，日方的「台灣有事論」可能構成日本存亡危機的事態，尤其日本官員還稱「日本應該擁核、應修改無核三原則」，是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也是要破壞地區、世界和平的圖謀，因此他再度敦促日本政府撤回言行，汲取歷史教訓，不要在錯誤的道路上越走越遠。





