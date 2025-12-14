再見了坣娜！愛夫辦追思會告別 歐陽龍久違露面、寇世勳也來送別

【緯來新聞網】演藝圈永遠的美聲天后坣娜（Na Tang）肺線癌逝，今（14日）由摯愛的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，地點在猶太社區中心（JCC），被譽為是「最高規格」的生命盛典 ，坣娜生前人緣極好，追思會政、商、藝屆賓客如雲，資深藝人歐陽龍、寇世勳也到場送別。

坣娜癌逝丈夫為她舉辦追思會，資深藝人歐陽龍前來送別。（圖／記者許方正攝）

歐陽龍在坣娜出道時就相識，兩人已是3、4十年的朋友，一直到她結婚後雙方夫妻都有來往，對於坣娜過世非常遺憾，他說：「 老公一定很心痛，把坣娜天使送到天上去喔，希望老公要節哀，以告在天之靈。」他說坣娜生前低調，自己並不知道對方罹癌，不過他們夫妻倆很恩愛，十年來都形影不離，今日舉辦追思會的教堂也是夫妻倆用心打造，歐陽龍希望薛智偉能持續維持，維護兩人的心血。

寇世勳不僅和坣娜是好友也和薛智偉熟識。（圖／記者許方正攝）

寇世勳和坣娜曾合作香港連續劇，他不僅和坣娜是好友也和薛智偉熟識，雙方經常一起吃飯，得知坣娜罹患肺線癌他很震驚，表示，「知道她身體不好，但以為有做瑜伽...（指身體會好點）。」他感嘆坣娜還太年輕，直喊：「好朋友一路好走！」

資深藝人包翠英也到場送別，提到當年是自己牽線幫坣娜進入演藝圈。（圖／記者許方正攝）

張小燕送來花籃致意。（圖／記者許方正攝）

陳美鳳送來花籃致意。（圖／記者許方正攝）

