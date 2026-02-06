「再見未來男孩」竹北首映座無虛席 反思AI時代 親子「陪伴」的重要

「再見未來男孩」竹北首映，智軒文化、竹縣議員吳旭智帶領親子反思AI時代，親子「陪伴」的重要。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

春節將至，智軒文化、新竹縣議員吳旭智辦公室日前共同舉辦二０二六年奧斯卡熱門長片「再見未來男孩」公益首映會，這部剛奪下動畫界最高榮譽「安錫國際動畫影展」的大作，不僅以跨越八百五十七年的「彩虹密碼」驚艷全場，更引發科技城家庭對「人際溫度」的集體反思。

智軒文化董事長陳翰鋒表示，影片背景設定在二０七五年的未來世界，人類依賴保姆機器人、躲在科技防護罩內躲避環境浩劫。他說，新竹是台灣科技發展的中心，家長與孩子更需要反思：當生活中充滿機器與螢幕時，我們該如何傳遞那份不可取代的「愛」的溫度？

吳旭智則強調，電影中艾莉絲雖然身處便利的未來，卻仍渴望艾珂帶來的溫度，這提醒身處科技重鎮的我們，必須在數位生活中找回平衡。這場首映會，他看見最動人的風景不只是銀幕上的視覺特效，而是家長與孩子併肩坐著、手牽手一起討論劇情的瞬間。科技的發展是為了讓我們騰出更多時間，去從事『只有人類能做的事』，那就是情感的交流與真誠的陪伴！

徐欣瑩委員對本次活動協助非常多，吳旭智議員辦公室表示，委員曾從NASA科學視角觀察地球，深知大自然的唯一性，這與人與人之間的「擁抱」一樣，是任何 AI 都模擬不出來的。

全場親子在素養專家黃淳亮博士引導下，透過問答來讓孩子了解電影的意涵。這場活動不僅成功引發反思，讓這道「彩虹」跨越寒假，更為新竹縣注入一股溫暖的生命教育能量。