「再見未來男孩」竹北首映座無虛席！AI時代反思凸顯親子「陪伴」重要性

【民眾新聞網方健龍新竹報導】春節將至，智軒文化事業、新竹縣議員吳旭智5日共同舉辦2026年奧斯卡熱門長片「再見未來男孩」竹北公益首映會，現場數百個席位全數爆滿。這部剛奪下動畫界最高榮譽「安錫國際動畫影展」的大作，不僅以跨越857年的「彩虹密碼」驚艷全場，更引發科技城家庭對「人際溫度」的集體反思。

「再見未來男孩」影片背景設定在2075年的未來世界，人類依賴保姆機器人、躲在科技防護罩內躲避環境浩劫。主辦單位智軒文化董事長陳翰鋒表示，新竹是台灣科技發展的中心，家長與孩子更需要反思：當生活中充滿機器與螢幕時，我們該如何傳遞那份不可取代的「愛」的溫度？

縣議員吳旭智指出，電影中艾莉絲雖然身處便利的未來，卻仍渴望艾珂帶來的溫度，這提醒了身處科技重鎮的我們，必須在數位生活中找回平衡。吳旭智分享說，科技城的生活節奏飛快，但在這場首映會中，他看見最動人的風景不只是銀幕上的視覺特效，而是家長與孩子併肩坐著、手牽手一起討論劇情的瞬間。「科技的發展是為了讓我們騰出更多時間，去從事『只有人類能做的事』，那就是情感的交流與真誠的陪伴！」

據了解，立委徐欣瑩也鼎力協助推動這場公益活動，辦公室主任陳彥君表示，徐委員曾從NASA科學視角觀察地球，深知大自然的唯一性，這與人與人之間的「擁抱」一樣，是任何AI都模擬不出來的。

新竹縣文化局、教育局出席代表皆指出，這場首映會座無虛席，顯示科技城家長對素養教育的高度重視，在數位時代，人與人之間的愛與陪伴，才是孩子成長過程中最關鍵的養分。

首映活動壓軸，全場親子在素養專家黃淳亮博士引導下，透過問答來讓孩子了解電影的意涵。這場活動不僅成功引發反思，讓這道「彩虹」跨越寒假，更為新竹縣注入一股溫暖的生命教育能量。