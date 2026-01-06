再見溫柔巨人！肯亞「超級象牙象」克雷格辭世 54歲走完傳奇一生

克雷格是肯亞的「超級象牙象」，兩根象牙幾乎觸及地面，重量都超過50公斤。（翻攝YS Wildlife Photography 臉書）

肯亞傳奇非洲象「克雷格」（Craig）在1月3日自然死亡，享年54歲。牠是當地最具代表的「超級象牙象」（Super Tusker）之一，為自然保育的象徵，牠的離世令動物保育界深感不捨。

巨象牙象罕見高齡自然死亡 被視為肯亞保育成就

克雷格生於1972年，是著名象群CB家族的成員，長年棲息於南肯亞安波塞利國家公園（Amboseli National Park）。牠的兩根象牙重量都超過45公斤、長度約2.1公尺，幾乎觸及地面，是非洲極少數僅存的「超級象牙象」。克雷格體態壯麗、氣質溫和，當地遊客熟悉牠的身影，牠也從不畏懼鏡頭，經常安靜停留讓人拍攝，因此許多動物攝影師非常喜歡牠。

肯亞野生動物保育局貼出克雷格的照片，緬懷牠的傳奇一生。（翻攝kenyawildlifeservice IG）

根據肯亞野生動物保育局（KWS），克雷格為自然死亡，在生命最後的時光中，牠曾數度跌倒，牙齒磨損嚴重，難以進食，這些都是年邁大象常見的衰老徵兆。

保育局表示，能夠活到如此高齡，對於一頭擁有巨象牙的公象來說，是一項難得的成就。過去數十年來，擁有大象牙的個體往往成為盜獵者目標，以致這種基因幾乎要消失，克雷格本身就是肯亞保育的重要象徵。

在肯亞保育史上，克雷格是另一著名超級象牙象「提姆」（Tim）的表親，提姆於2020年離世，生前也有超過45公斤的象牙，兩頭象都是肯亞保育精神的代言者。而克雷格曾在2021年被肯亞知名啤酒品牌「Tusker」認養，突顯牠的國民地位。牠也育有多頭後代，讓牠的基因得以延續。

克雷格體態壯麗、性情溫和，經常安靜讓動物攝影師拍攝。（翻攝X@ElephantTrust）

為何移除象牙？ 官方說明防止盜獵與非法交易

目前克雷格的遺體已由肯亞政府依《野生動物保育與管理法》正式接管。肯亞野生動物保育局指出，為防止象牙遭不法分子盜取、流入非法野生動物交易市場，已依標準保育程序將克雷格的象牙移除，列為「國有獎盃」妥善保管。

保育局說明，此舉屬於官方例行措施，並非對動物的不敬，而是基於安全與保育考量。克雷格的象牙總重量超過94公斤，若遺體留置野外，恐會吸引盜獵者破壞屍體、盜取象牙，反而對保育造成更大的傷害。克雷格的象牙將存放於保育局總部保管，骨骼則預計移交奈洛比國家博物館保存與研究，作為保育教育用途。

