再見紅相框！台東新海濱地標徵件 首獎10萬等你來挑戰

台東市公所辦理「海之藝境」生態藝術裝置徵件競賽，將在海洋生態意象廣場旁草皮區打造新的海濱地標。（蕭嘉蕙攝）

台東市公所推動海濱公園空間營造，規畫於白橋南側設置新裝置藝術，替補因安全疑慮拆除的指標性作品「紅相框」，打造全新的海濱地標。此次以「海之藝境」為主題辦理徵件，首獎高達10萬元。市公所指出，將依作品評選結果進行實體設置，目前尚未收到投件。

達悟族藝術家夏曼．瑪德諾．米斯卡（飛魚）創作的「千變萬畫」，因歪斜的紅色相框外型而被暱稱「紅相框」，原坐落於白橋北側，是海濱公園熱門的打卡景點，但因結構鏽蝕、存在安全疑慮，市公所去年將其拆除，不少民眾與遊客大嘆可惜。

市公所在拆除前即以「戶外美術館」為構想，於白橋南側草皮區打造海洋生態意象廣場，作為園區新亮點。今年進一步向海委會爭取經費，辦理「海之藝境」生態藝術裝置徵件競賽，預計在廣場旁設置兼具「海洋生態」、「環境教育」與「在地文化」的作品。

市公所路燈公園管理所長葛時君表示，希望新作品延續海洋生態保育精神，讓民眾在視覺與空間體驗上更貼近海洋，並傳達尊重與親近海洋的意象。至於紅相框原址屬縣府管理，雙方會就海濱公園整體營造方向保持溝通，呈現一致性的美學風格。

此次徵件總獎金21.5萬元，第一名10萬元、第二名6萬元、第三名3萬元，另有5名佳作各5000元。徵件至12月15日截止，目前未收到投件。葛時君指出，因徵件要求涵蓋材質、理念與結構等多項細節，創作者需較長準備時間，預期可能截止日前才會湧入；若最終未有投稿，將研議延長收件。

