再見阿國！顏正國告別式「殺青宴」登場 近百人穿「情義重天」白衣送行
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
資深演員顏正國上月7日因肺腺癌離世，享年50歲。告別式於今（8）日上午10點於板橋殯儀館景福廳展開，現場有近百人來為他送行。
顏正國告別式今日展開，舉行地點為板橋殯儀館景福廳，現場佈置了大量的白色鮮花，花牆上還有大大的「顏正國殺青宴」字樣，向其演員身分致敬，而工作人員也都身穿背後寫著「情義重天」的白色上衣，呼應顏正國生前重情重義的特質，好友「鋼鐵爸」的衣服上則寫有「堅持做對的事」，近百位兄弟現身替他送行。
童星出身的顏正國4歲起開始演戲，9歲時以名導侯孝賢的《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，之後更憑《好小子》系列電影紅遍全台，17歲時主演的《少年吔，安啦！》也成為人生代表作之一，不過青春期後因名氣遭受霸凌，之後逐漸誤入歧途，被判刑入獄，出獄後他浪子回頭，寫書法、做公益，執導電影《角頭2：王者再起》更獲破億票房，如今病逝無疑是對電影圈的一大損失。
