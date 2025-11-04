再見「書法路牌」！ 池上68面路牌啟動更換作業

池上鄉公所啟動「書法路牌」更換作業，編列73萬元預算，預計汰換68面路牌。（林建宏提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣池上鄉曾以「書法路牌」展現藝文氣息，卻因字體辨識不易，且不符法規，去年遭交通部下令全面撤換。鄉公所今（4）日啟動更換作業，編列73萬元預算，預計汰換68面路牌。鄉長林建宏表示，「心中雖然不捨，但安全與便利是我們共同的責任。」

「書法路牌」設於尼伯特風災復建工程期間，時任鄉長張堯城邀請書法家揮毫題字，展現藝文米鄉氣息。不過，因部分用路人反映字體辨識不易，恐影響用路安全，且交通部認定不符《道路交通標誌標線號誌設置規則》，發函要求撤換。

廣告 廣告

池上鄉新版路牌採用公路總局通用的中黑體與方體字型，提升辨識度與交通安全。（林建宏提供／蕭嘉蕙台東傳真）

鄉公所指出，新版路牌採用公路總局通用的中黑體與方體字型，提升辨識度與交通安全。林建宏則感性表示，書法路牌乘載著我們對土地的情感與驕傲，我們會珍惜這段美好記憶，並持續尋找兼顧美感與實用的新方式，讓池上的每一個角落，都更安全、更美麗。

更多中時新聞網報導

Lulu藏愛陳漢典 罵「感情的騙子」露餡

MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP

鄭怡悲坣娜離世「無法接受」