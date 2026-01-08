再解釋「到ATM存錢原因」！陳佩琪突求北檢這事：我們家已經被你們整得夠慘了

​民眾黨前主席柯文哲日前苦笑表示，希望妻子陳佩琪可以去上班、找點事做，不要一天到晚發臉書，陳佩琪則回應「就是要寫」，並在今（8）日細數生活點滴的同時，再度解釋了自己跑去存款的原因，更喊話北檢（台北地檢署）趕快把當初搜走的存摺還回來，氣憤表示「我們家已經被你們整得夠慘了」。

陳佩琪透過臉書回憶自己投資的過往，並透露自己在2020年初新冠疫情席捲之際，想趁著休假去存錢給小孩，不料剛好挑在柯文哲便當會後一周、也就是3月18日的時候去存款；「可能沒看好黃曆日子吧」，陳佩琪無奈表示，就這樣讓柯文哲成了嫌犯，更因此被關押了一年。

「我真沒想到台灣司法是這樣子的」，回憶起買辦公室、訂機票遭質疑的過往，陳佩琪重申，買機票是退休前要和留美的女兒去美國玩一周，早在6月中就訂好來回機票，不料卻因此被跟賄賂連結在一起。

陳佩琪不滿表示，檢方2024年在未充分查證的情況下，以貪污嫌疑重大、可能出境為由聲請搜索，甚至沒有向她釐清匯款時間、支付仲介的費用等細節。陳佩琪痛批檢察官林俊言「自己也沒搞清楚，就騙法官簽同意票進行搜索」，更揶揄「請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行」。

最後陳佩琪則透露，自己這次發文，其實是因為去銀行幫媽媽申請被北檢搜走的存摺，帶了雙證件、印鑑章到場卻被銀行拒絕，氣不過才上臉書發文。陳佩琪表示，距離存摺被搜走已經一年半，希望北檢趕快歸還存摺，直呼「我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎」。

