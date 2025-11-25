再訪日本秒傻眼！他觀察到4變化「像極台灣」 一票人揭原因：別帶濾鏡

生活中心／王文承報導

一名男子赴日旅遊，驚覺許多超商店員都是外國人，還看到有人在電車上大聲說話、路邊亂丟垃圾、邊走邊吃食物，讓他驚訝直呼日本「越來越像台灣」。（示意圖／翻攝自pixabay）

隨著疫情解除，民眾瘋出國旅遊，日本也成為首選國家之一。一名男子時隔6年再度赴日旅遊，卻驚覺許多超商店員都是外國人，還看到有人在電車上大聲說話、路邊亂丟垃圾、邊走邊吃食物，讓他驚訝直呼日本「越來越像台灣」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他訪日觀察4變化像極台灣



一名網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，他上次到日本旅遊是2019年，這次再訪買了很多藥妝、日用品，也吃了不少街邊小吃與美食。不過，他觀察到四個現象，讓他覺得日本的純樸感消失了。

1. 超商與店家有許多店員都是外國人

2. 日本人在電車上大聲交談

3. 街邊可見不少垃圾

4. 很多人在街上邊走邊吃

不過，他也表示欣慰，至少日本街道沒有像台灣一樣到處是政治人物看板、廣告與帆布條。

貼文曝光後，引起網友熱議，「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣，並沒有落差那麼多。」、「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿」、「日本一直以來外國店員都很多，電車下班下課時間以外還是很安靜，路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置」、「大城市晚上都是各種抽菸看起來不良少年的在路上，還有流鶯，居酒屋裡面塞爆厭世上班族，對日本人早就沒濾鏡了」、「我想是因為觀光客多起來的原因，人多垃圾也多，就很難維持品質」。

也有人建議原PO，若想感受傳統日本風情，可以到鄉下走走，「去年底到年初我在北海道，我是都沒見到你說的部份」、「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，岡山我突然覺得不錯，不過英文溝通相對來說沒那麼方便＋網路上資訊也比較少」、「九州就真的覺得很純樸」。

