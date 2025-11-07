再訪靜思精舍 馬來西亞天主教徒體驗"出坡"

馬來西亞 天主教吉隆坡總教區總主教 廖炳堅，去年拜訪上人時，對慈濟自力耕生的精神，留下深刻印象； 這次再訪靜思精舍，18位教友親自走入精舍藥草園出坡，從除草、摘玫瑰中，體驗友善土地與付出的靜思精神。

馬來西亞天主教友 Ronald Hor：「我們來這裡交流，並學習慈濟的精神，我真的很感激，也希望回到馬來西亞，可以做類似的事情。」

馬來西亞天主教友 林良㟍：「我自己要怎樣來保護我們的地，我的天主 給我很美麗的地球，慈濟很愛護這個地球。」

慈濟志工 吳尚儒：「我覺得它不只是上人，交給我們的精神，不只是佛教的精神，也包含我們整個慈濟，希望帶給大家的一分愛，那這分愛跨越宗教。」

