再設鬧鐘！台鐵今開放228連假訂票 1/29釋出餘票名額

記者高珞曦／綜合報導

台鐵公司1月27日凌晨12時起開放228連續假期（2月26日至3月2日）訂票，截至當天早上9時，共已完成3萬703筆、5萬2117張訂票，1月29日將重新釋出餘票名額，台鐵公司也公布目前餘票情況。

台鐵公司27日開放228連假訂票，29日將釋出東西幹線與南迴線剩餘座位重新訂票。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，截至27日早上9時，東部幹線、西部幹線、南迴線均有剩餘座位，另2月26日、27日與3月1日加開之實名制列車，將於1月28日凌晨12時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

截至27日早上9時的車票預訂概況：

東部幹線車票

台北往花蓮、台東方向 ：2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

台東、花蓮往台北方向：3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

西部幹線車票

台北往高雄方向 ：2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

高雄往台北方向：3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

南迴線車票

高雄往台東方向 ：2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

台東往高雄方向：3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，需在訂票當日起（含）2天內，至台鐵公司各售票車站或便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，也可利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日早上9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

