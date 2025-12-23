再談北捷隨機殺人、中國對台威脅 賴清德：守護人民安全是政府最基本責任

總統府全社會防衛韌性委員會正式運作超過一年，親自擔任召集人的總統賴清德今（23）日於第6次委員會議上致詞時，提及台灣今（2025）年遭逢幾次重大天然災害、台北市19日的無差別襲擊事件、中國對台灣威脅持續加劇，以及政府廣發「小橘書」。賴清德表示，守護人民安全是政府最基本責任，面對中國企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量。

歷經7月「國家團結月」結合國軍漢光演習及整合萬安防空演習、民安災害防救演習的2025城鎮韌性演習，以及9月下旬的全社會防衛韌性國際論壇後，總統府全社會防衛韌性委員會今日下午4時許召開第6次委員會議，安排由內政部、農業部、經濟部、衛福部及數發部進行「2025年度五大主軸執行成果報告」，並由行政院政委季連成報告「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」。

廣告 廣告

賴清德指出，全社會防衛韌性委員會成立以來，採用多元形式進行會議，包括在總統府舉辦中央與地方桌上推演、在台南市辦理實地演練，也舉辦國際論壇，今日下午則進行「韌性共識工作坊」，賴清德也特別感謝3名副召集人、所有顧問及委員的辛勞。賴清德強調，此委員會是「行動的委員會」，不會拘泥於固定形式，要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里。

賴清德表示，要讓多元專業相互交流，讓社會韌性建構，可以更擴大、更全面，因此在制度、政策和資源做出許多整合，就是要確保政府和社會各界，能夠緊密協作；同時也和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色。

賴清德：台灣精神，就是團結精神

賴清德說，會議正式開始前有4點要分享。首先是今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞，但也看到國人堅毅不屈的精神，無論是救災人員或軍方立即投入、中央政府迅速應變、工程人員徹夜搶修或民間團體踴躍支援，及全國各地、各行各業「救災超人」協助，不僅彰顯台灣人團結互助的精神，也展現全社會防衛韌性的力量，賴清德重申「台灣精神，就是團結精神」。

賴清德續指，有關19日發生的台北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會也造成嚴重傷亡。事發後，無論中央、地方政府或醫療體系都積極應變，賴清德再次強調，守護人民安全是政府最基本責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

賴清德：防衛韌性不只軍事準備，全民意識培養更重要

賴清德提到，中國對台灣、印太區域威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是國家主權和國家安全的嚴重威脅，更對全球民主自由陣營的公然挑釁；賴清德上個月召開記者會，提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算，「台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心」。​

賴清德說道，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識培養，「有準備，更安全」。因此政府今年出版《台灣全民安全指引》，並廣為發放，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，同時鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

賴清德也說，他要再次感謝委員會貢獻專業和熱忱、投入時間與心力，在建構全社會防衛韌性的工作上，凝聚智慧、形成共識，推動更具體、更務實的行動方案，「這份成果不僅屬於委員會，更屬於全體國人；讓我們繼續努力，一起提升全社會防衛韌性，謝謝大家」。​

更多風傳媒報導

