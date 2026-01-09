再談台灣問題！川普自信喊：習近平不敢在我任內攻擊台灣

國際中心／黃韻璇報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，外界也關心是否會影響兩岸局勢發展，川普7日接受《紐約時報》專訪，自信表示「習近平不會在我擔任總統期間攻擊台灣」。

據《紐約時報》報導，川普談到發動突襲委內瑞拉，無視國際法約束，被問及他的全球權力是否有任何限制時？川普表示，「有一件事，那就是我自己的道德準則，我自己的思想，這是唯一能阻止我的東西」，川普直言自己不需要國際法，也不想傷害任何人。

至於他攻打委內瑞拉的行動，是否會為中國、俄羅斯樹立一個先例時，川普表示，他對馬杜洛領導委內瑞拉構成的威脅的看法，與習近平對台灣的看法截然不同。至於台灣問題，川普直言，「那是習近平自己的事，想怎麼做取決於他自己，但是我已經向他表達過，如果他那樣做我會非常不高興」，強調「我認為他不會那樣做，我希望他不要那樣做」。

記者接著追問，習近平是否會利用近期事態發展攻擊台灣，川普則暗示，只要自己還在任，中國領導人就不敢採取行動，川普說，「或許會在換個總統之後這麼做，但我認為習近平不會在我擔任總統期間這麼做。」

