再談國防特別預算 賴清德最新喊話了

賴清德總統29日南下台中北屯松竹寺參香，他致詞時表示，自己擔任總統秉持觀音佛祖「慈航普渡」精神照顧每個人，照顧中小微企業。（陳淑娥攝）

賴清德總統29日南下台中北屯松竹寺參香，他致詞時表示，自己擔任總統秉持觀音佛祖「慈航普渡」精神照顧每個人，照顧中小微企業。（陳淑娥攝）

賴清德總統29日南下台中北屯松竹寺參香，他致詞時表示，自己擔任總統秉持觀音佛祖「慈航普渡」精神照顧每個人，照顧中小微企業，現在不只經濟好，失業率剩下3％左右是25年來最好，直言政府比川普總統做的還多，但經濟好，國防若不好，若被併吞就枉費之前打拚，所以特別提出國防特別預算，要打造台灣之盾，有防禦系統可以攔截飛彈。

賴清德今上午在立委何欣純等人陪同下到松竹寺參香，特別叩謝觀音佛祖保佑，自己與蕭美琴2024年能順利當選總統、副總統。賴清德表示，水流觀音非常靈驗，有求必應，所以「清德來求，參選就當選，那今天何欣純來求，不知道有沒有效？」現場引起一陣掌聲。

廣告 廣告

賴清德提到，台中去年有非洲豬瘟防疫壓力，現在也有禽流感，台中市如果有需要，中央一定義不容辭協助。大家都是觀音佛祖的信徒，自己擔任總統，就是秉持觀音佛祖「慈航普渡」精神，要照顧每一個人，會照顧中小微企業，會全心照顧中小企業。現在不只經濟好，失業率剩下3％左右是25年來最好，政府比川普總統做的還多，社會福利不輸全世界各國。

賴清德話鋒一轉說，但經濟好，國防若不好，若被併吞就就枉費打拚了，經濟好要照顧人們，為了確保經濟成果，國防一定要好，自己特別提出國防特別預算，要打造台灣之盾，萬一有飛彈發射過來，才有防禦系統可以攔截飛彈，大家贊成嗎？

賴清德最後強調，台灣也要發展自己的國防產業，除了對外採購，也要自己做，如果政府大力支持，台灣產業一定有辦法擔起責任，讓國家更安全。

【看原文連結】