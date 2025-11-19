再談政院版財劃法 侯友宜：溝通要有誠心、誠信

國發會與主計總處昨（18）日邀集各縣市討論《財劃法》修正及事權分配，新北市長侯友宜今天表示，還是希望這種溝通一定是要有誠心、誠信的溝通。（柯毓庭攝）

國發會與主計總處昨（18）日邀集各縣市討論《財劃法》修正及事權分配，新北市長侯友宜今天表示，還是希望這種溝通一定是要有誠心、誠信的溝通，昨天同仁去開行政院針對《財劃法》的修正跟地方的溝通，很多的資料並不是那麼樣的完整，希望中央要考慮到《財劃法》既然已經過了，地方希望趕快去落實執行預算，讓整個地方政府的建設能夠快速地往前走。

侯友宜認為，預算都是人民的納稅錢，人民的納稅錢如何透過公開、透明、大家可討論的機制，共同攜手合作，讓國家建設更迅速，也守住國家的安全，讓人民可以在這塊土地安居樂業才是我們的目標。這過程當中行政院有行政院的版本，立法院有立法院的主張，當然地方政府也有地方政府的聲音，所以一個《財劃法》在修訂過程當中，溝通以及不斷地公開透明的來訴求人民，知道如何讓這個財源的分配能夠達到我們人民幸福有感，這才是最重要。

「當然這段時間也有紛紛擾擾，其實我還是希望這種溝通一定是要有誠心、誠信的溝通」，侯友宜表示，昨天同仁去開行政院針對《財劃法》的修正跟地方的溝通，很多的資料並不是那麼樣的完整，那地方政府很多的聲音也不能單一在中央上，我們反映過去了是不是能夠被接納，那中央也不能站在自己的立場看這件事情，所以其實大家都要互相地做好完整的溝通。

侯友宜強調，相關的預算《財劃法》基本上已經過了，那相關的預算我們地方政府已經編了，那地方政府編了我們就要按照法令來做事，所以希望中央在整個財劃法如果要再修訂，也要考慮到《財劃法》既然已經過了，我們已經開始執行預算，那我們希望趕快去落實執行預算，讓我們整個地方政府的建設能夠快速地往前走，這才是人民之福。

