再談節目遭無預警停播！歷史哥認「與趙少康未再碰面」：有種被NCC的感覺

由網紅「歷史哥」李易修主持的中國廣播公司節目《歷史易起SHOW！》本月1日起將停止播出，11月26日，李易修於臉書發文表示，「趙少康親自決定砍掉中廣的歷史易起SHOW」；對此，李易修11月30日於網路節目《政經關不了》表示「個人感受相當錯愕」。

李易修表示，在中廣主持節目總共4年又2個月，當然天下無不散的筵席，節目被關閉也都是很正常的狀況，電台總是會有政策上的調整，畢竟這年頭「電台生存壓力是比較大的」。但李易修認為，中廣在全國連播狀況以及營運額一直都是相當穩定，很難去認為是因為節目本身表現而停播。

廣告 廣告

李易修坦言，在中廣做節目4年，也從青澀到老練，雖然主持人比較辛苦，主持費是相對比較微薄的，一集主持費是2千元，但也樂在其中，因停播而落淚是「因為用心所以傷心」。​

李易修認為，節目停播的宣布非常臨時，26日早上還在專訪立委徐巧芯，訪談結束後便被新聞部主管請至會議室告知節目停播，新聞部表示為會議宣告之決策；李易修也透露，宣告停播後原本想和中廣前董事長趙少康辭別，但從那天後雙方就都沒有碰到面。

李易修引述網友說法，認為節目遭停播是因為他在國民黨黨主席選舉期間「較支持前立委鄭麗文」，李易修直言，在節目中因為知道趙少康已表態支持前台北市長郝龍斌，因此他並未表態，而除了邀請立委羅智強、前立委鄭麗文等候選人上節目之外，也曾嘗試邀請郝龍斌，無奈不管透過各種管道，郝龍斌均未積極回覆，導致節目無法平衡立場。

李易修質疑，如果不是收視率等緣故，那到底是什麼原因而被停播？如果真的有問題不會是這樣「星期三通知、星期五就停播」，看不到脈絡，有種被NCC的感覺。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

