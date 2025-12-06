再談財劃法 鍾東錦：政院認為違憲何必提覆議

再談財劃法，鍾東錦表示，政院認為違憲何必提覆議。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦今天出席國民黨苗栗縣黨部主委佈達典禮時，鍾東錦先稱讚接任主委的苗栗縣議長李文斌反應、能力各方面、甚至連募款能力都比他強，黨務由李文斌扛起重任，他專注於縣政。鍾東錦話鋒一轉提到財劃法，強調苗栗縣「比較急」；鍾東錦也說，行政院認為財劃法屬違憲法案，那幹嘛提覆議，讓他感到奇怪。

鍾東錦針對財劃說指出，苗栗縣比較急的是財劃法，別的縣市現在可以先借錢周轉，如果一般性補助款被扣太多、對苗栗縣政府而言非常麻煩，因為苗栗縣是唯一被財政控管且無法跟銀行周轉的縣市。

鍾東錦說，財劃法爭議對苗栗縣鄉親非常不公平，希望朝野盡快針對財劃法協商，他也提到，覺得很奇怪，既然行政院認為它(財劃法)是違憲的法案，那幹嘛提覆議？行政院提覆議失敗，他覺得要遵循立法院的決議、先實施再討論要如何調整，因為苗栗縣真的很急。

