再談預算 賴：國無外患 國恆亡

藍白已8度封殺1.25兆元的國防特別預算條例付委審查，賴清德總統22日引用「國無外患，國恆亡」，強硬表示「沒有國家安全，經濟繁榮也是為人作嫁而已」。國民黨副主席蕭旭岑則舉前總統馬英九和李登輝任內兩岸和平為例，批賴「現在做不到，就是現在的政府無能，為何要幫無能的政府背書？」

賴清德去年11月26日投書《華盛頓郵報》，向世界宣布將推出1.25兆元國防特別預算，隔天公開宣布將以該預算打造「台灣之盾」，且語氣日趨急切。今年元旦喊話朝野「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」。近日賴更打出「美國牌」，感謝AIT處長谷立言拜訪在野黨領袖，期待谷立言的努力沒有白費，讓國民黨能夠體認到國防預算的重要性。

賴清德昨出席論壇，以「國無外患，國恆亡」形容應將中國對台灣構成的威脅轉化為砥礪台灣更安全、更進步、更繁榮的力量，並強調台灣要有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障。就像一個人沒有健康，再大的財富也沒用，如果沒有國家安全，經濟繁榮也是為人作嫁而已。

賴清德指出，政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動國防工業。他說，國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

蕭旭岑前天接受訪問時表示，馬英九任內，兩岸是對等相互尊重的，兩岸人民是熱烈交流的，有誰會認為要打仗或受威脅？如果李登輝和馬英九做得到，現在卻做不到，那就是現在的政府無能，為何要幫無能的政府背書。他強調，沒有人反對合理的軍購，但把老百姓的民脂民膏統統拿去武裝台灣成為「刺蝟」，是對的事情嗎？