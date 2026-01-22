再談1.25兆國防預算！谷立言曝「已有3家美商在台發展」：攜手國防部建立戰略供應鏈

近期國防預算以及1.25兆國防特別預算持續成為各界焦點，其中，特別預算在朝野爭論下遲遲未能通過。就在此際，國防安全研究院今（22）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言進行專題演講。谷立言透露，已有3家美商對台展開布局，其中諾格公司已在台灣設置中口徑彈藥測試靶場，使國防部得以依據國際標準進行測試，並透過技術移轉、專有程序與專家訓練，推動其他國造專案的發展。

國防安全研究院今天舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，其中，谷立言以「共同投資和安全繁榮的未來」為題進行專題演講。針對目前台灣的國防預算，他指出，現階段台灣官兵最需要的是完成任務所需的裝備與能力；正因如此，總統賴清德承諾在2030年前將國防支出提升至GDP的5%，並透過1.25兆元的國防特別預算推動，這項承諾至關重要。

國防投資方向與不對稱戰力建構

谷立言表示，台灣不僅是在「花更多錢」，更重要的是將資源用在正確方向。賴清德政府專注於採購低成本、不對稱系統，例如無人機、反艦飛彈，以及具備韌性與分散性的通訊與戰場感知能力，並同步建構整合式防空與飛彈防禦體系，整體規劃完全符合台灣的軍事需求。

谷立言指出，美國完全致力於以最快速度交付關鍵系統，同時與台灣產業深化合作，擴展本土國防工業基礎。這些防務與科技夥伴關係，不僅強化台灣的自我防衛能力，也將提升台灣製造能量、創造就業機會，並使台灣成為可信賴的全球防務供應鏈核心。

無人機與軍工供應鏈的深化合作

此外，谷立言透露，美國與台灣正合作建立安全的無人機與自主系統供應鏈。例如，Anduril公司在台灣推動戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多元供應來源，以強化包括 Ghost-X 無人機系統在內的產品全球供應鏈韌性，相關產品已銷往美國及國際市場。Shield AI 公司亦大量投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與台灣主承包商漢翔公司展開合作。

谷立言說，美國同時擴大防務軍工合作計畫。例如，諾格公司（Northrop Grumman）已在台灣設置中口徑彈藥測試靶場，使國防部得以依據國際標準進行測試，並透過技術移轉、專有程序與專家訓練，推動其他國造專案的發展。

前沿科技、AI與兩岸和平框架

谷立言強調，美國也將台灣視為推進前沿防衛科技的重要夥伴，結合雙方商業部門的活力。在人工智慧領域，美國是全球研發、創新與應用的領導者，而台灣則提供關鍵的製造與硬體基礎。這種互補結合，將在無人系統、有人／無人協同、防空等平台上的運算與AI應用中，進一步徹底變革嚇阻能力；這些努力的最終目標，是建立一個免於脅迫的對話條件。

谷立言表示，美國一貫堅持以和平方式解決兩岸分歧，在此之前，將持續支持現狀。這一現狀不僅是絕大多數台灣人民所偏好的狀態，也是《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力所促成的結果，更是數十年來支撐全球和平與繁榮的重要基礎。台灣恢復兩岸軍事平衡的行動，將排除武力作為選項，並賦予台灣在適當時機進行對話的信心。

