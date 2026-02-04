再論地緣經濟時代的政治人才節奏感──高市豪賭做出示範

圖片來源：Associated Press

⊙陳詩寧

在地緣經濟和地緣政治的全球舞台上，日本首相高市早苗算是相當抓到節奏的一位。她在1月23日進行向自己砍一刀的政治豪賭，宣布解散眾議院，接著利用兩週時間奔波於日本47都道府縣，期待於2月8日的改選投票中一舉拿下多數席次。

這場選舉不僅是高市鞏固執政基礎的政治計算，更是在川普2.0時代全球重要領袖如何因應地緣經濟變局的實驗。回顧高市於去年10月就任日本首位女性首相以來，所面對的前所未有的複雜局面：美國總統川普要求盟友承擔更多責任、中國持續對周邊國家施加經濟脅迫、北韓導彈威脅未解。在這樣的背景下，高市選擇以解散國會的方式，尋求更強大的民意基礎來推動她的政策願景。

一、世代交替：與政治新創日本維新會結盟

高市此次的改選過程可看到三個重要策略，首先是世代交替，她選擇成立僅有15年、可說是日本政治新創「日本維新會」與之結盟。

這個平均年齡維持在40歲出頭的政治新創團隊，採用「公募」選才制度，號召了許多20多歲的律師、會計師或創業者投身政治，成功吸引了一批厭倦世襲政治的年輕選民，在大阪幾乎完全取代了自民黨的地位。

維新會現任代表吉村洋文是日本政治人物中極少數頻繁使用Twitter、Instagram直播甚至YouTube的政治領袖，對社群媒體的靈活運用，與高市在年輕人的支持度強強聯合。

這個合作反映了高市的獨特思維，當全球政治菁英都在因應地緣經濟新局勢時，高市選擇了一條不同的路：不是仰賴老練的外交官或經貿專家，而是讓願意擁抱新科技、新溝通方式的年輕世代參與決策。

二、同世代決戰：與松下政經塾同門師兄一決雌雄

高市的第二個重要策略是同世代競爭。此次高市的競爭對手在野黨主席野田佳彥，背景與她相似：都曾任首相、都出身非政治世家、都發動過倒閣，另外都是松下政經塾的同門師兄妹。

松下政經塾強調「素直之心」，以作為應變、包容、直覺的準備，因為創辦人松下幸之助認為政治家必須去理解人性的複雜，因此強調培養直覺與對環境的適應力。政經塾沒有固定課表，學員要自己去工廠勞動、去農村耕種、去國外智庫實習。

智庫訓練之下，無怪乎高市早苗在上任前就有一整套《國力研究：讓日本列島強大而富裕》的政策論述，野田佳彥也是少數不依靠自民黨、以在野領袖身分擔任首相的日本政治人物。這個競爭反映了目前全球政治人物兩種不同的政治路線：高市主張日美同盟深化、台海安全承諾的堅定路線，野田代表的與中國對話、但仍支持國防的「穩健」路線。即便在2026大選中各執一端，他們在面對危機時都展現出充分的愛國心，也有松下式的決斷力與使命感。

三、提醒老牌民主國家英國首相，民主可以更強大

在忙著重選的同時，高市也與到訪日本的英國首相施凱爾進行了一場意味深長的會面。

來自民主議會政治鼻祖英國，施凱爾在這回亞洲行前，以「有條件批准」中國在倫敦大使館作為訪華的墊腳石，試圖在川普威脅全球貿易秩序時，選擇與中國修好以保障國內經濟與就業。

然而，高市早苗不只沒有附和，更在訪談中重申對日美同盟與台海安全的承諾：「如果美軍受襲而日本只會逃跑，同盟將會崩潰。」

這番言論如果從戰後民主國家日本，向老牌民主國家英國喊話來看，可以視為21世紀對民主政治的重新定義。在高市的理解中，民主政治不只是選舉投票、回應民意，更有責任讓國家更強大、讓人民更安全。這種「強者民主」的論述，與過去日本在國際上習慣的低調謹慎形成鮮明對比，而是否真正成為日本社會的主流共識，可從2月8日的選舉結果做為參考。

四、提高民意敏感度 抓住時代節奏感

在中國軍機因故減少繞台的一週，能夠欣賞一場公平的民主選舉過程，是民主國家人民的享受。對比被鎮壓的伊朗、軍方人事動盪的中國，日本這場選舉讓我們看到民主制度本身的韌性與活力。

無論高市是否取得多數，她的膽識、思維戰略與人格魅力，註定會在未來的日本政壇有一席之地。只可惜這種能隨時保持對民意敏感度的解散國會制度，台灣並不具備。但這並不意味著台灣的政治人物可以坐等選舉到來。

面對已經失去正面表述台灣能力的在野聯盟，甚至在國會創下總預算史上最大拖延紀錄、還派副主席去中國的反對黨，執政黨如何抓住時代的節奏感，像高市面對重選那樣，一步一腳印的說明政策？如何在外力滲透和地方派系的現實下，推出有吸引力的政治人物，向人民有效溝通？

當國會獨裁就是事實，增加席次就是義務。期待台灣2026年的選舉，也能打出同樣精彩的球賽。

作者為二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。

