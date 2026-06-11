再諷聶永真惱羞 王鴻薇： 這就是我的監督鐵拳
[Newtalk新聞] 國民黨立委王鴻薇先前抨擊，台電、中油虧損喊窮，卻花費上百萬元標案改公司標誌，被質疑指定給設計師聶永真連拿台電、中油標案，一度引發輿論熱議，中油也暫緩更換標誌。王鴻薇今（11日）則指控，聶永真從此之後常到她的社群平台攻擊她，不僅情緒勒索，還透過特定媒體串聯。
王鴻薇指控，自從她揭發「綠營御用設計師」聶永真長期壟斷經濟部旗下各國營事業和單位的政府標案後，聶永真就常常到社群平台酸她、罵她，充滿情緒勒索和惱羞成怒的語言。連大家在關心第一線教師教權的時候， 聶永真還跑出來做情緒勒索，並配合綠營媒體做報導，實在讓人覺得噁心至極。
王鴻薇不滿稱，聶永真以為這樣就能阻止她繼續揭發「綠友友」標案嗎？什麼叫霸凌，就是像聶永真這樣的「綠友友」，憑藉跟綠營特殊的關係，長期壟斷政府標案，連虧損連連的台電都要擠出換LOGO標案給聶永真，請問其他設計師有這樣的機會嗎？可以這樣壟斷經濟部旗下各國營事業標案嗎？
王鴻薇表示，這些事情被揭發後，聶永真過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。只好天天來做情勒、批評。但為了真正保護第一線基層，讓政府標案回歸正常，揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，身為民意代表，為所有納稅人監督政府標案，「這就是我的監督鐵拳。」
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