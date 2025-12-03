再豪擲4.6億！麻吉大哥巨虧後重返戰局 罕見發聲了

麻吉大哥黃立成的幣圈幸運數字遭曝光。（圖／翻攝自黃立成 臉書）





加密貨幣市場面臨普遍暴跌的情形下，「麻吉大哥」黃立成並未選擇保守觀望，而是再度開設另一個倉位作多以太幣，且幸運數字也遭曝光。而黃立成本人也在2日深夜發聲了。

加密貨幣關注帳號「EyeOnChain」2日晚間在X透露，1日黃立成倉位再次遭到強制平倉，虧損2128萬美元（折合新台幣約6.6億元）後，選擇開設另一個倉位作多以太幣，而兩個倉位總金額高達1475萬美元（約新台幣4.6億元），其中ETH倉位佔據超過1325萬美元（約新台幣4.1億）。

而兩個倉位代碼皆是「4588.8888」，原PO認為，這串數字對黃立成來說可能是幸運數字，並指出，當4588.8888出現在鏈上時，就意味著黃立成「已經完全進入狀態」。

對此，黃立成2日深夜在X平台上表示，「故事仍在繼續」，似乎暗示會將過去在加密貨幣市場上虧損的錢，再賺回來。



