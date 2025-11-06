再買一所退場大學 南市府將花3千萬買康寧台南校區活化

台南市安南區康寧大學台南校區退場後，台南市府編列約3千萬元預算，希望取得校區內7棟、估價達7億元的建物。市長黃偉哲指出，安南區人口快速成長，該區公共服務與行政空間需求未來只會增加，不應讓校園荒廢成空置資產。市府比照曾文願景園區（原台灣首府大學）與永康砲校再利用案例，活化既有建物成本遠低於新建。

市議員陳怡珍今在議會質詢時關切，市府斥資購買建物，但每年仍需支付台糖超過千萬元租金，若無明確使用計畫，恐形成閒置負債，她要求市府提出具體方向並確保效益最大化。

廣告 廣告

黃偉哲回應，新建行政中心至少需5億至6億元，透過活化退場校舍可大幅節省公帑。他以永康砲校為例，透過整修後導入永康區公所運作，市府估算節省約3億元，這種做法CP值高且能快速挹注行政量能，減少等待新建周期與財政壓力。

黃偉哲表示，康寧校區19公頃基地位於安南區核心，若放任荒廢，是資源浪費。市府規畫未來可讓安南區公所、市警局第三分局等進駐，並保留球場、宿舍等設施再利用。

財稅局說明，教育部今年8月已函准地上權及建物可轉讓給市府，但議會審查時認為市府流程有先斬後奏疑慮，因此刪除3千萬元預算，但保留科目1千元，後續仍會加強溝通。

市府說，將由經發局主責下一階段整體規畫，除部分行政單位進駐，也朝產學合作園區、育成中心、產業專區布局，希望成為安南區未來經濟節點，帶動就業與民生機能。黃偉哲表示，私校退場若無管理經營，校園會快速荒廢，但若能精準活化，價值差異巨大，盼議會支持。

【看原文連結】

更多udn報導

普發1萬她想買新機車 內行端更划算方案

妻婚戒留桌上夫以為婚姻毀了 結局笑翻百萬人

好市多地瓜遭批「卡牙縫」 內行揭踩雷關鍵

當心漲氣更嚴重 醫揭飛機餐「5類食物別吃」