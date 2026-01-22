再貼搜索票內容！陳佩琪無奈喊倒楣 稱蘇麗瓊把柯文哲打成階下囚

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（22日）又在臉書發文。(資料畫面)

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（22日）又於社群媒體上貼出搜索票內容，談論柯文哲案。她表示，監察委員蘇麗瓊寫了數百頁的《都市計畫法》給北檢，目的就是為了將柯文哲、她的前同事及前下屬都打成階下囚，「國家機器動起來真的有夠可怕」。

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪先前貼出廉政署人員個資，更稱偷看柯文哲的電腦找資料，引發爭議。她於今（22日）又在臉書貼出搜索票照片，並表示，監察委員蘇麗瓊為了打死柯文哲，搖身一變，成為都市計畫專家，寫了數百頁的《都市計畫法》給北檢，目的就是要將柯文哲、她的前同事及前下屬都打成階下囚。

廣告 廣告

陳佩琪表示，當初搜索票寫道「檢察官指揮偵辦5案經查證後，始獲悉上開涉嫌人犯情，本件相關事證整理臚列如後」，而表格與他們有關的就只有一項，左欄證據名稱寫著「眾望基金會資金彙整表」，右欄的待證事實則寫著「證明犯嫌柯文哲主導成立之眾望基金會，自111年11月起，陸續有首X建設、X泰建設相關公司，以捐贈名義匯入500萬元、450萬元之事實」。她痛批，為了這個就把柯文哲關一年，那總統賴清德的基金會一定更精彩百倍。

隨後，陳佩琪也貼出搜索票上另一欄「搜索之必要性與合理性」，當中指出「發現犯嫌柯文哲、陳佩琪除清償原住所房屋抵押貸款2,000萬元外，渠等金融帳戶自109年3月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另於113年6月25日未向銀行貸款，以自有資金4, 300萬元購入臺北市中正區林森南路XX房屋，而該棟房屋為X業股份有限公司所在地，該公司股東李X鐸，為犯嫌沈慶京之好友，往來密切，不無透過此房，以XX公司向犯嫌柯文哲承租，使犯嫌柯文哲得獲有來自犯嫌沈慶京之款項。另參以其夫妻年收入約546萬餘元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。為瞭解犯嫌柯文哲犯罪全貌，認有必要搜索其辦公室及住處」。

陳佩琪無奈解釋，她們夫妻在2022年的收入其實是909萬元，2天前有貼過報稅單，108年底醫院獎勵金、公務員年終和考績獎金入帳就按往年習慣，提領錢、伺機等小孩投資帳戶快沒錢可扣時就存下去，「真是倒楣透頂，市府109年3月10日開便當會，我不知為何在109年3月18日跑去存錢給小孩」。

陳佩琪感嘆，看了這些，終於知道李師科案中被冤枉的王迎先為何會跳河自殺，「國家機器動起來真的有夠可怕，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了」。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





更多《鏡新聞》報導

白營洩密連環爆 國台辦挺馬德綠狂酸3／認偷看柯電腦！ 陳佩琪PO搜索票竟洩「廉政人員個資」

陳佩琪貼「無碼」法律文件 廉政人員電話外洩被騷擾

陳佩琪為尪叫屈意外洩承辦人個資 吳靜怡批：哪來的通天本領