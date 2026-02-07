再質疑藍黨中央破壞中市長提名協議 江啟臣：無3/25至31完成民調共識

江啟臣簽署同意黨中央協調人選方案，盼國民黨團結、基層安心。翻攝江啟臣臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨台中市長提名不辦初選，將於3月底前全民調整合。但黨中央昨發布訊息時卻主動說明「於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」，讓立院副院長江啟臣不滿，今重申無3月25日至31日完成民調的共識。

江啟臣表示，基於尊重黨中央，2月1日收到黨中央的提名協議書即第一時間簽名回覆，簽署的協議內容很清楚，就是3月底前執行民調，且不公開民調日期與機構，之後沒有參加所謂第二次協調。

江啟臣質疑，昨天看到黨中央發出的新聞訊息很詫異，竟寫著3月底最後一週，與原本協議的3月底，意義完全不一樣，畢竟3月底不會只有3月25日至31日這一週，即便所謂民調期間不是民調日期，但也不符3月底前的定義。

江啟臣說，既然雙方都已經簽名畫押黨中央所提供的提名協議事項，大家就照這個白紙黑字進行，自然就可以避免無謂的爭議。

