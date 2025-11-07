再贏韓國！10月出口首破600億美元年增近5成
[NOWnews今日新聞] 由於人工智慧商機維持活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，加以消費性電子新品拉貨效應發酵，財政部今（7）日公布今（2025）年10月出口618億美元，首度超越600億美元，再攀史上新頂峰，也再度超過韓國的597億美元，年增率更高達49.7%，不僅連24個月正成長，更創15年半最大增幅。財政部預估，出口可望連續26紅到年底，追平史上第2長上升周期，第4季出口有機會再創單季新高，全年出口規模上看6000億美元，年增率達3成。
財政部統計處處長蔡美娜指出，10月出口主要貨品中，資通與視聽產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件亦增27.7%，兩者併計增73.1%，其餘貨類平均減少0.3%，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.6%降幅較大，電機產品則因電源及電控裝置等出貨攀升，年增17.2%。累計前10月出口，電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達73.2%，併計年增48.4%，其餘貨類僅增1%。
10月對主要市場出口齊揚，以對美國年增1.4倍、貢獻總出口增幅逾6成最多，對東協年增40%、貢獻1成5，對歐洲、日本、中國與香港各增26.2%、19.8%、3.2%；另對墨西哥出口受資通產品挹注成長1.6倍，亦貢獻1成。累計前10月對歐洲以外的4大市場出口均雙位數擴增，其中對美國、東協各增63.3%、38%，占總出口比重上升至29.5%、19.1%，分別為近 35年、歷年同期高點。
展望未來，AI、高效能運算等新興科技應用加速推展，資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品相繼推出，以及進入歐美年終銷售旺季，皆可望支撐我國出口動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性，持續干擾全球經貿活動，仍須密切關注後續發展。
展望未來，蔡美娜分析，最近很多產業研究機構共識，近幾年科技創新、AI高速擴張，形成長期結構型增長趨勢，台積電法說會也呼應此基調，AI發展非常正向比3個月前預測更樂觀，台積電也再調高營收成長區間，加上接下來進入歐美消費旺季，美中對峙僵局稍改善，均有利外銷上升格局，最近已隱約看到4個逐漸形成訊號，包括出口可望續走紅到年底，追平史上第2長上升周期，第4季出口規模有機會再創單季新高，全年出口規模上看6000億美元、年增率3成。
