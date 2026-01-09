再赴立院替陳昭姿圓「代孕入法」心願 柯文哲：好意找題降低朝野對立 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民眾黨主席柯文哲今（9）日再為《人工生殖法》赴立法院，拜會院長韓國瑜，盼協助民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法；柯文哲強調，代理孕母是醫療、倫理及社會上的需求，沒有涉及統獨或政治利益等意識形態議題，但近期綠委頻人身攻擊，讓他感嘆台灣社會應反省「為反對而反對」的現狀，稱自己好意找個題目要降低朝野對立氛圍，但還是在吵架，盼朝野「先求有、再求好」，呼籲不要升高對立氛圍。

民眾黨團今下午舉辦記者會，柯文哲表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有交往，今天為了《人工生殖法》向韓拜託，如果有到立法院院會再幫忙，韓也說沒有問題、會處理。



針對民眾黨的2年條款，柯文哲說，2年條款這幾天沸沸揚揚，民眾黨2024年參加總統大選，徵召不分區立委的確有兩年條款，民眾黨是小黨，希望有更多地區、不同專業人士參與，也希望每個人2年當4年用。

柯文哲表示，當初自己在跟陳昭姿談的時候，陳有談到有個畢生心願，就是推動代理孕母，他聽到這個法案的時候心裡在想，這也不是統獨問題，也沒有意識形態、政黨利益問題，這哪有困難。他就承諾把《人工生殖法》列為民眾黨優先法案，一定在陳任內完成該法案，民眾黨有2年條款，但「我有答應陳昭姿要讓她完成法案」。

柯文哲說，他承諾把《人工生殖法》列為民眾黨優先法案，一定在陳任內完成該法案，表示自己作為醫生，很多婦女有很多原因影響懷孕，又很希望有自己的親生骨肉，醫學上有需要、倫理上沒問題、社會上有需要，「這有什麼困難」。

「我做夢也沒想到，我會去坐牢。」柯文哲表示，後來大罷免、大失敗、大分裂，自己昨天看衛環委員會開會，根本在人身攻擊，哪是討論議題，這是民生議題、醫學議題，先求有、再求好。他說，這是台灣社會要反省的問題，怎麼搞到分裂，已經搞到沒有是非、為反對而反對，這不應該。

柯文哲說，他希望在最短時間內「先求有、再求好」，沒有爭議的先過，他沒有要求包山包海，以後有爭議的再慢慢討論，讓陳昭姿達到畢生心願、盡快交接，這樣就好。他說，「我好意找個題目，大家都可以接受，不要吵架，朝野總是要建立對話合作的氛圍」，但他沒看到降低衝突的氛圍，還是在吵架，呼籲不要一直拉高朝野對立的氛圍。



陳昭姿則表示，代理孕母被執政黨炒作成政治攻防議題，用驚悚、荒謬的造謠扭曲，昨天衛環委員會上民進黨立委更對自己群起攻之。她也表示，昨晚柯文哲打給她就說「你被剝了一層皮」，但她稱「這只是經歷的上百、上千場中的其中一場」。

陳昭姿最後表示，這個法案她用不到了，站出來承擔這些攻擊只是為了幫助病友，承諾代理孕母修法三讀通過後，她就會辭職離開，希望能早日完成。

照片來源：民眾黨團提供

