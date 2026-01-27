再轟台美關稅喪事喜辦 藍委：忽略傳產原先基礎稅率極低事實

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談定後，經濟部長龔明鑫日前指，稅率從20幾％調降至15％且不疊加，對產業影響已從負面轉正面，工具機、機械業、自行車、水五金、手工具、塑膠等產業，受惠關稅下降可擴大競爭優勢。國民黨立委許宇甄今（27日）則批評，這完全是偷換概念的欺騙手法，刻意忽略美國對台多數產品在川普公布對等關稅前，基礎稅率極低的事實，台灣傳產業者恐將面臨額外超過10％起跳的關稅。

許宇甄指出，政府遲遲不願公布對傳產衝擊的真實評估報告，甚至利用資訊不對稱玩弄數字遊戲，刻意忽略美國對台多數產品在川普公布對等關稅前，基礎稅率極低的事實。若照目前的談判風聲，這15％的關稅對傳產而言恐將不是降稅，而是從「低關稅甚至免稅」變成「重稅」的沈重打擊，政府不該把喪事當喜事辦。

許宇甄表示，龔明鑫口中的「20幾％」，根本是拿過去美方的對等關稅數字來當基準，完全是偷換概念的欺騙手法。若回歸原始的國際貿易最惠國待遇（MFN）基礎，並查詢相關官方稅則資料即可發現，台灣傳產銷往美國原本面臨的關稅，多數僅落在0％至6％的區間。鄭麗君談判團隊宣稱的「降至15％」，若對照美方原本的稅率，實際上恐讓台灣產業面臨前所未有的關稅漲幅。

許宇甄進一步舉例示警，以醫療器材產業為例，其原始稅率多落在免稅至2.5％之間，原本許多項目是免稅的，若依新制要繳15％，恐導致關稅直接暴增；同樣地，台灣出口的汽車零組件產業，部分核心零件基礎稅率僅2.5％，若談判結果確為15％，恐將面臨關稅翻6倍的衝擊。此外，包括機械與工具機產業，許多工程機械原本也是免稅或低稅率，如今若變成15％，成本恐增加突破天花板；即便是自行車產業，面對15％的新關稅，業者平均恐需承受5％至10％不等的增稅壓力。

許宇甄痛批，綜合上述數據，台灣傳產業者恐將面臨額外超過10％起跳的關稅，而非政府宣稱的優惠。賴政府把台灣引以為傲的「矽盾」雙手奉上送給美國，換來的卻是傳統產業被「加稅」的惡果，而且政府至今還不敢說實話。政府對於這些可能的成本增加避重就輕，甚至試圖透過造謠、帶風向的方式，把「從0％漲到15％」說成是德政，這種指鹿為馬的宣傳手法，實在令人無法苟同。

許宇甄強調，正因為政府一直不公布對傳產的衝擊評估，才讓產業界人心惶惶。賴清德政府不應再用話術誤導國人，必須誠實面對關稅談判可能的利弊得失，並立即提出具體的產業救濟措施，否則怎麼對得起這些恐將面臨加稅風暴、利潤被吞噬的廣大中小企業與勞工？

