再轟憲訴法違憲判決荒唐 藍委嘆明過「行憲弔唁日」

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 12月25日行憲紀念日前夕，就日前憲法法庭在人數不足額下，判決立法院通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨立委吳宗憲今（24日）抨擊，明天是行憲紀念日，全國放假，但心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在「清德宗」與5位「綠袍大法」官手裡，明天只能過「行憲弔唁日」。

吳宗憲提及，2017年，在野黨將《前瞻特別條例》聲請釋憲，當時法定聲請門檻「立法委員現有總額3分之1」，也就是38位立委，但大法官說因為立委高金素梅未參與投票，不算行使職權，以「少一人」為由，直接駁回不受理，連案件內容都不看，但如今輪到大法官自己，人數門檻就變成「可以喬」了？

廣告 廣告

吳宗憲批評，就算依《憲訴法》舊法，門檻要求6位出席，現實也只有5位，司法院還大言不慚說「只有少一人」？什麼鬼邏輯？當年擋在野黨釋憲，少一個都不行；現在為了幫總統賴清德護航，少一個也無所謂？寬以待己，嚴以律他，再度展現「綠能你不能」。

他指出，大法官蔡彩貞明知程序違法，其的意見書承認，人數不符大法官總額3分之2，然「僅短少一人」，是「非常時期」選擇先讓法庭運作。等於證實，明知一台程序違法的失速列車，硬要先開再說，沒有踩煞車，還幫忙剪斷煞車線。

吳宗憲認為，憲訴法修法後的問題不在法定門檻太高，而是賴清德失職不補人，5位「綠色大法官」明知違法會議經不起檢驗，連當面說服人民的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞密室判決，缺乏公開透明，徹頭徹尾的黑箱會議。

他批評，這場憲政災難的根源就是賴清德，在賴清德眼裡，權力比憲法重要。關係到選舉，已指示行政院長提名中選會委員，但對於守護憲法的大法官，到現在連審薦小組都擺爛拖延。賴清德不願和在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，用5人憲法法庭，企圖持續阻擋國會法案。在行憲紀念日此刻，親手用「5人密室判決」把憲法送進靈堂。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

問「陳菊走了」挨罰 王鴻薇修社維法：善意並查證者不罰

黃國昌赴北檢告發不法關說 總統府：賴清德不介入個案