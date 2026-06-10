再轟藍白現還在審今年總預算 賴清德：台灣發展不能等待，人民期待更不能延宕
總統賴清德昨（9）日赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時，指《國防特別預算條例》無人機產業發展的經費遭全部藍白刪除，甚至今（115）年已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍在立法院未完成審議通過。今（10）日賴清德以民主進步黨黨魁的身分，在該黨中執會上再度針對此議題開砲，指出法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。賴清德再度籲請藍白立院黨團儘速完成今年度中央政府總預算案審議。「台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕。」
賴清德表示，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持。唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。「令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案，如今已進入6月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀。」
賴清德指出，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度。受到影響的，不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。
賴清德舉例，像是現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期。然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。
「雖然預算還未完成通過，我要請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。」
賴清德再指出，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。
賴清德提醒，立法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。
賴清德也再次呼籲立法院在野黨團，台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕。儘速完成今年度中央政府總預算案審議。唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。
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