再轟馬英九「賣台」非常惡劣！劉寶傑重申兩岸絕對不能定調是內政

東森證實劉寶傑已請辭《關鍵時刻》主持人。 圖：翻攝自劉寶傑臉書粉絲團

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。對此，1月辭去主持18年政論節目《關鍵時刻》的資深媒體人劉寶傑上月投書媒體示警，部分政客近年不斷高喊《憲法》就是「一中」，甚至提出「一國兩區」的概念，是配合中共將兩岸問題內政化，若台灣接受台海爭端是內政問題，將失去外援，反而引誘中共攻打。他10日罕見接受網路節目專訪時重申兩岸絕非「國內事務」，更痛批馬英九「賣台」！

劉寶傑上週在網路媒體上報發表文章指出，兩岸如果進入軍事戰爭，中國要面對的不是台灣，而是周邊國家的介入。假設兩岸真的被定調為內政問題，是中國人的家務事，中共不但會打，而且是馬上就打，因為根據 《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則，台灣若承認台海爭端是內政，就只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國，這時候「你是中國，你會不攻台嗎？」

劉寶傑續指，中國發兵前要先營造有利的勢，以威脅利誘逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題，這才是中國犯台的最大障礙，這個障礙一除，隨時都是發兵的時刻。現在以馬英九為首的政治人物不斷喊出憲法就是一中、就是一國兩區，還嗆有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。

文章曝光後引發熱議，旅美教授翁履中指稱，一中憲法如果讓人感到痛苦，就應該修憲，成天喊著為台獨而戰，卻不敢修憲，就是打假球。隨後劉寶傑再刊文反批，翁履中對兩岸問題、台灣歷史理解淺薄，那些被翁履中之流貼上台獨標籤的人，本身是否真的支持台獨不得而知，但可以確定的是他們不懼威脅，願意為台灣而戰，劉寶傑強調：「不要小看台灣人護衛這塊土地的決心。而且這種護衛台灣的態度，不分藍綠、不分地域、不分族群。」

劉寶傑感嘆，中華民國就是有些人「明知台灣的為難，還故意說敢為台獨打仗，不敢修憲，那只是在吃豆腐，為中國犯台製造口實。」而劉寶10日傑接受媒體人黃暐瀚主持的節目《下班瀚你聊》專訪時提及，馬英九去年4月和習近平進行「馬習二會」之後，時常公開講「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，包括這次日本首相高市早苗因「台灣有事」言論惹惱北京，馬英九也出來指責，說出一樣的話。

劉寶傑直言：「我知道馬英九在變，而且這個變非常惡劣！讓我非常厭惡的一個變化！」他接著提到，後來又看到國民黨主席鄭麗文找來當國民黨副主席的馬英九基金會前執行長蕭旭岑，開始不斷在講「一國兩區」、不斷講憲法，自己心中的警鐘就響起，他才覺得自己必須要出來講一下，才有了上週那兩篇投書。兩岸絕對不能被定調為內政問題，中共侵犯台灣無從得到國際奧援，台灣根本沒有路走，這些人是在逼著台灣沒有路走。

劉寶傑表示，國民黨的人整天說中國是指中華民國，表態「我是中國人」是在說「中華民國人」，但國際認知是，世界上只有一個中國，而中華人民共和國是這個中國的唯一合法政府，中共長年來又不斷大外宣說台灣為不可分割的一部分，劉寶傑直呼：「這誰最懂？馬英九最懂，因為馬英九幹過法務部長、陸委會主委、研考會主委等等，所有跟這有關的他都懂，這麼懂結果你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」

