再轟高市早苗「不負責任、冒進」 洪秀柱喊：共同探尋和平統一路徑

記者陳思妤／台北報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」說，不僅不斷嗆聲，還大動作在黃海、渤海實彈演習，要中國人不要到日本，並禁止日本水產品等，不過，高市早苗的民調卻持續上升。然而，除了中國不滿高市早苗外，國民黨前主席洪秀柱今（24）日再度發文痛批，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣，更稱在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

今日是國民黨黨慶，洪秀柱在社群平台發文稱，「在歷史巨流中守住人民的安穩」。她說，在這個屬於中國國民黨的日子，要向所有堅守信念的同志致上最深的敬意，「歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定」。

「然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量」，洪秀柱聲稱，一是高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

「世界已經變了」，洪秀柱說，今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱認為，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。她稱，「在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平」。

洪秀柱表示，在黨慶的日子裡，期許中國國民黨在黨主席鄭麗文的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。

