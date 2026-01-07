再轟高市早苗！王毅與芬蘭外長通話 提日相「倒行逆施」

中日關係持續惡化，大陸外交部長王毅昨（6日）晚與芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）通電話，除提倡商簽中歐自貿協定外，還特別提及日相高市早苗倒行逆施，望芬方理解中方立場。

中芬外長通話，王毅提日相高市早苗「倒行逆施」。（資料照／美聯社）

據《新華社》引述大陸外交部消息，王毅表示，過去一年，中芬共同慶祝建交75週年，雙邊關係實現新發展，各領域合作取得新成果，充分體現中芬關係傳統友好、互利共贏、面向未來的特點。中芬關係超越社會制度差異，歷經國際風雲考驗，保持穩定發展勢頭，根本在於雙方始終堅持相互尊重，堅持平等互利。願同芬方加強發展戰略對接，深化能源轉型、迴圈經濟、人工智慧、綠色環保、銀髮經濟等領域合作，攜手維護自由貿易，支持經濟全球化，實現共同發展繁榮。

王毅表示，中歐關係主基調應是合作，正確定位應是夥伴。希望芬方作為歐盟重要成員國，發揮積極作用，推動歐盟理性客觀認識大陸，通過對話協商化解分歧，積極考慮加強「一帶一路」倡議和歐盟「全球門戶」計畫的戰略對接，重啟中歐投資協定批約，積極探討商簽中歐自貿協定。

王毅還深入闡述中方在台灣問題上的立場，「揭露日本現職領導人的倒行逆施」，希望芬方理解中方正當立場。雙方也就烏克蘭危機的現狀和前景交換意見。

瓦爾通寧表示，芬蘭堅持奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，深化各領域合作。歐中在氣候、能源等領域是重要合作夥伴，保持建設性關係十分重要，芬方願為此發揮積極作用。

不過，瓦爾通寧事後於社群平台X上發文，僅提及俄烏戰爭相關議題，「很高興能繼續與中國外交部長王毅進行對話。我們通了電話，討論了當前國際事務和雙邊問題。我強調芬蘭堅定支持烏克蘭的領土完整和主權，並強調必須立即結束俄羅斯的非法侵略戰爭。所有國家都有責任尊重《聯合國憲章》和國際法」。

