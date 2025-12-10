再轟《自由時報》瞎掰鄭習會 鄭麗文當面向歐洲各代表澄清

國民黨主席鄭麗文主持中常會時發表談話。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 媒體日前報導，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平可能於明年農曆年前後舉行「鄭習會」，北京要求鄭麗文提供「三張門票」。今（10）日，鄭麗文主持國民黨中常會時提到，在與歐洲各國駐台代表進行午宴期間，她再次鄭重向各國澄清，《自由時報》的報導整篇全部瞎編，已正式發出律師函，要求澄清，並保留法律追訴權。

鄭麗文表示，她今天中午非常榮幸地，在歐盟代表宴請下，跟 10 幾個駐台歐洲代表進行午宴；結束時，她特別跟各國代表講，希望未來有更直接溝通的管道，若他們有任何意見、問題都可以直接跟她溝通。

鄭麗文接著說，這兩天《自由時報》登載了一篇子虛烏有的報導，編故事編成這樣，她向各國代表講，《自由時報》這篇報導指稱的「鄭習會」內容，還煞有介事的講了「三張門票」，她再次鄭重澄清，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德的底線；此外，她也請國民黨文傳會主委吳宗憲發出正式律師函，要求澄清，保留法律追訴權。

鄭麗文指控，綠營啟動一個供應鏈，先有假消息，其它媒體就根據《自由時報》該篇子虛烏有的報導開始編故事，然後，民進黨側翼名嘴、政治人士也開始輿論，從頭到尾全部虛構，「萊爾校長」再度啟動其機制與供應鏈，這只凸顯一件事，綠營很心虛、緊張，除了奧步，沒有其它方法。

鄭麗文強調，國民黨要在台灣發揮關鍵影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵兇戰危的這條不歸路，他們要走和平共榮的道路。兩岸和平至關重要，這絕對是國際社會最關注、最在意的，同時，絕不能冒險讓兩岸發生任何軍事衝突，因此，她相信，台澎金馬必須扮演關鍵角色，而能真正發揮政治影響力的政治團體就是中國國民黨，他們責任重大。

鄭麗文表示，這一個月來，她馬不停蹄的見了各國駐台代表、重要智庫與主要媒體，她感受到，對方長期以來對國民黨累積的錯誤印象和陳見，還有民進黨不遺餘力的抹黑，但國民黨不會因此退卻，她一定竭盡所能向國際社會說明國民黨的主張、立場和價值，因為她深信，這符合 2,300 萬人與整個國際社會的共同期待和努力方向。

鄭麗文再度批評，但很遺憾，要挑撥、破壞、見不得兩岸和平的，就是我們自己的執政黨，不惜造謠抹黑、挑撥生事，用這麼卑劣的手法。民進黨的這個謊言供應鏈，難免會有人寧可信其有，長此以往累積很多陳見，無助兩岸互相瞭解與和平，居心叵測。

鄭麗文主張，她相信兩岸有共同的願望，希望和平、和解，他們不希望有任何條件、不需要任何自我矮化，因為，「九二共識、反對台獨」，足夠矣，就是最堅實的政治基礎，沒有再什麼另外的條件。

