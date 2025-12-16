再過半個月就跨年！國師預告2026是「很嗨的年」 各星座必做3件事這天揭曉

再過15天就跨年！國師唐綺陽預告2026是「很嗨的年」。示意圖／取自pixabay

時間過得飛快，不知不覺2025年已進入尾聲，再過15天就將跨入2026嶄新的一年。國師唐綺陽預告，2026年將會是「很嗨的年」，她也透露，將於明年1月初起，連續3天直播分享「2026年各星座必做的3件事」，陪伴大家迎接新年。

「真不可思議…再過半個月，我們就一腳跨進了2026年，時間過得真快！」唐綺陽表示，回顧2025的五星移位，簡直地動天搖，天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素中，親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈，她直言「想必沒人好過…」

廣告 廣告

唐綺陽話鋒一轉直指，幸好今年總算過去，在2026年當中，還可以展望未來，迎接下一個「很嗨的年」。她指出，這次沒有解答之書，因此她決定在Youtube會員區以直播方式，獨家告訴大家2026年運勢，整理出最完整、最詳細的解說，同時也會告訴大家「每個星座2026必做的三件事」，各星座年度運勢直播僅此一次，將連續三晚、一晚分享4個星座，陪伴各位迎接新年。

順序為：1/4開創（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）；1/5固定（金牛、獅子、天蠍、水瓶）；1/6變動（雙子、處女、射手、雙魚）。

唐綺陽指出，2026年有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道。圖／翻攝自唐綺陽臉書

唐綺陽也率先預告，2026年有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化得速度非常快。

她坦言，自己很期待新的一年，「因為我喜歡乾脆，光明正大，受夠了模糊，很多事早該往下推進，我就是期待2026年快來的人，希望你也是。」



回到原文

更多鏡報報導

台北人養車年花費破9萬！為何還是一堆人開車？「1痛點」成最大主因

36歲男友不敢獨自面對父母！她被迫陪遊金門「吃素磨合」 5年感情告終

公教退撫修法過關！他曝上校爸50歲退休「爽領逾3千萬」：謝謝藍白選民