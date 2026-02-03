再過一天就發財！ 立春「這樣做」滾動財氣超靈 1事別做會破財





立春到，好運到！塔羅牌老師艾菲爾表示，2026年2月4日，將正式跨入「丙午馬年」的立春節氣。立春是一年之始，大地回春、萬象更新。這不僅是節氣的交替，更是我們「播種好運」的最佳時刻！想像馬兒奔騰的生命力，只要掌握這天的開運秘訣，保證讓你這一年財運「馬」上升、福氣跑第一！

艾菲爾老師分享，想要馬年錢包鼓鼓，這招簡單又強大的開運儀式絕對不能漏掉！使用超靈驗「利存168」，讓你財運爆發！

存錢步驟：在立春當天，往你最常用的銀行帳戶、定存帳戶、或是錢包、儲蓄罐中，存入168元。

寓意：象徵「利存168，馬年一路發」！

開運秘技：你可以從自己的A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」。流動的錢才是活水，才能啟動滾滾財氣！記住，千萬不要給別人轉帳（小心破財！）

艾菲爾老師也分享2月4日當天的最強吉時，在以下時段進行存錢或開運佈置，效果加倍：辰時（07:00-09:00）、巳時（09:00-11:00）、午時（11:00-13:00）；正午陽氣最旺，馬年本命時為：申時（15:00-17:00）

艾菲爾老師推薦「3大」立春開運行動，艾菲爾老師說明，今年馬年屬火，我們要用陽光積極的能量點燃財富：

第一：在「正東方」財位放花瓶與小燈

2026年的正財位在「正東方」。準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。這代表你的財源生生不息，在春風吹拂下蓬勃生長，照亮一整年的薪水與收入！

第二：在財位擺放一對貔貅

想抓牢偏財與業績？在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。馬年行動要快，財氣也要抓得准！

第三：皮夾養一對「小金蟾」

讓財氣隨身跟著走！在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

此外，艾菲爾老師也提到，立春千萬別做的「3大禁忌」立春是氣場交接期，情緒與動作都很重要，別讓好運被你「推門外」：

第一、別歎氣：歎一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

第二、別抖腳：搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

第三、別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！

而2026年的馬年吉方，艾菲爾老師說明，除了財位，家裡的這些方位也別忘了簡單整理一下：

正財位（正東）：旺事業收入、薪資。

偏財位（正北）：旺投資、獎金、意外之財。

文昌位（東北）：考生、上班族必守，放四支富貴竹，思緒超清晰。

桃花位（中宮）：就在屋子或房間的正中央！放點紅色飾品或鮮花，人緣魅力大爆發。

喜慶位（東南方）：想結婚、生寶寶或有喜事？這裡保持明亮整潔就對了。

至於2026年的發財錢母，艾菲爾老師說，編號尾數43的百元鈔，非常適合在2026年當錢母使用。因為在60甲子年中，「丙午年」是排名第43。所以印有43尾數的百元大鈔就是馬年能旺發財運的幸運錢母。

艾菲爾老師提醒，立春是啟動奇跡的日子，心態好，命運就會跟著轉好。讓我們在2月4日這天，帶著燦爛的笑容迎接馬年，一起利存168，財運一路發！行動越穩，收穫越大！

（封面圖／翻攝photoAC）

