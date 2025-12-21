再遠都要來！12強心靈捕手林家正的簽名手套 鐵粉一口氣買2個！

楊姓男子(中)是棒球好手林家正的鐵粉，穿著球衣來買林家正的簽名手套。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶中心愛心園遊會今天(21日)義賣林家正等7位棒球好手的簽名球，以及林家正的簽名手套。來自新竹的楊姓男子，則是專程開車南下彰化，如願搶到最後2個簽名捕手手套，讓他嗨到不行！

楊姓男子自稱是林家正的「鐵粉」，因為他在美國念書時，他所念的大學與林家正所念的大學，兩校是同一個聯盟。因此，他在大學就看過林家正打球，因為彼此都是來自台灣，他從此就成為林家正的粉絲，幾乎只要有林家正的球賽都會追。

楊姓男子說，後來林家正在美國打小聯盟，也會專程去看球賽，後來因為巧遇，還因緣際會跟林家正媽媽一起吃過飯。正當他回到台灣工作，以為再也看不到林家正上球場，結果，林家正加入台灣隊打世界棒球賽12強，讓他又有機會跑去看林家正，這次林家正也因為被封為心靈捕手而一炮而紅。

楊姓男子表示，他蒐集林家正在各隊打球的球衣，也有簽名球，獨獨沒有簽名手套，這次透過媒體得知林家正的簽名手套要義賣，他說什麼都要搶到手，專程從新竹開車南下，還好，原本家扶準備了3個手套，現場還有2個，他當場就把2個簽名捕手手套，通通帶回家。

彰化家扶中心義賣棒球好手林家正等球員的簽名球，以及林家正簽名的捕手手套。(記者劉曉欣攝)

