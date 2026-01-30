再遭兒前女友爆料「太可怕」 柯志恩：年輕人分手之後應彼此祝福

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委柯志恩宣布出戰高雄市長，沒想到遭一名自稱兒子前任的女網友爆料「太可怕」。對此，柯志恩今(30)日回應，年輕人談戀愛，都應該記得那時候的美好，分手之後各自安好、彼此祝福。

這名自稱柯志恩兒子前女友的網友，去年才發文稱柯志恩兒子不是持有綠卡，而是美國公民，還指出小孩在快滿18歲前就依親爸爸取得美國公民身分；近日又爆「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，還喊話自己現在很好，「祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選」。

對此，柯志恩過去有說明，從未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，認為自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是，無奈不斷被炒作。這次再遭點名則是回應，年輕人或任何人談戀愛，都應該記得那時候的美好，分手之後各自安好、彼此祝福。

