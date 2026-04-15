再遭控下藥性侵! 美眾議員斯瓦爾韋爾辭職退選加州州長 「他」也因案辭職

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美國前加州民主黨聯邦眾議員埃里克．斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell）。 圖：翻攝自Ｘ／@CaliMAGABarbie

[Newtalk新聞] 美國前加州民主黨聯邦眾議員埃里克．斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell）再遭女性出面指控涉嫌性侵。該名女子於記者會表示，斯瓦爾韋爾於 2018 年在洛杉磯地區一間飯店對其實施強暴，並稱自己懷疑遭對方在酒中下藥，事件曝光後再度引發外界關注。

根據女子說法，案發當晚她僅飲用一杯葡萄酒後便迅速失去意識，懷疑飲品遭人動手腳。她指控斯瓦爾韋爾於其昏迷期間對其施暴，並於記者會上公開相關指控內容，稱事件對其造成重大傷害。

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前加州眾議員艾瑞克·斯沃維爾遭一名女性出面指控強姦實施和下藥性侵犯。 圖：翻攝自Ｘ／@__Inty__

針對外界質疑，該名女子的律師表示，目前暫不公開更多證據，相關資料將優先提交執法機關處理。根據美國《有線電視新聞網》(CNN) 指出，目前尚無法獨立核實該女子所提出的指控，案件細節仍待進一步調查釐清。

斯瓦爾韋爾日前已因多名女性提出性不當行為指控，宣布辭去國會議員職務，並退出加州州長競選。隨著最新性侵指控曝光，其所面臨的法律與政治壓力持續升高，民主黨方面亦傳出要求其辭職。

對於相關指控，斯瓦爾韋爾否認涉及性侵行為，但承認部分不當行為。另據報導，在國會同僚原擬對其與另一名涉及性侵的眾議員托尼．岡薩雷斯啟動驅逐程序前，兩人已正式辭去國會議員職務，全案仍持續發展中。

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