再邀媒體開箱拍豪宅！ 謝典霖：經得起考驗

彰化縣 / 武廷融 綜合報導

彰化縣議長謝典霖日前邀請網紅開箱自家豪宅，不只引發外界批評「炫富」，也引起政壇議論「姊弟縣長之爭」延燒。謝典霖今(2)日再度邀請媒體拍攝豪宅內部，他透露，去年12月就跟網紅敲定拍攝時間，後來姊姊謝衣鳳突然宣布選縣長，這些變化他不能掌握，「與其選舉的時候被拿出來討論，不如現在過年的時候，大家先討論一下。」

網紅「億百豪森」日前PO出影片，與謝典霖一同開箱彰化謝家豪宅，該宅邸占地約700坪，內部設有籃球場、超大視聽室、恆溫酒櫃等設施，引發熱議，不過也被質疑是在「炫富」。面對批評聲浪，謝典霖今日再邀媒體開箱自家豪宅。

謝典霖表示，早在12月時就與網紅敲定今年1月8日拍攝開箱影片，而謝衣鳳是在12月底宣布參選彰化縣長，這些發展是他不能控制的。謝典霖也指出，「豪宅問題」每次選舉的時間就會被拿出來討論，與其要那時候拿出來討論，不如趁現在過年的時候，大家閒閒在家，先拿出來討論一下。

至於被批評「炫富」，謝典霖強調自己經得起考驗，沒有什麼不能被檢視的地方，他也說，總價6000萬元在台北或新北恐只能買40坪的稍可的全新公寓式住宅，但在彰化6000萬元可以蓋一棟舒適、住得舒服的宅邸，又能造福在地建築、裝璜相關業者，但到台北能買到什麼房？台北人應該很清楚，這就是房產的「城鄉落差」。

