民進黨台北市議員初選登記，第三天迎來最高潮，三大派系不約而同前來登記，今天湧言會由歌王楊烈陪同，新潮流則由段宜康帶隊，英系則是出動了莊瑞雄和王世堅，由於前兩天，王世堅才陪著自己子弟兵登記，被誇是最強母雞，但他謙虛地說，自己只是雄性，而非母雞！

英系北市議員：「團結出擊所向無敵。」口號喊出來，要力拚全壘打，民進黨立委王世堅6號早上帶著英系現任議員們，登記初選。立委（民）王世堅：「我們這個團隊可以說是非常齊備，他們都做好準備 前進議會，他們奉獻智慧、服務智慧。台北市議員（民）洪健益：「堅系加油！」畢竟前幾天王世堅才陪同幾名"堅系"新人們登記，現在又再度出現，儼然成為民進黨台北市的最強母雞。立委（民）王世堅：「不是，我絕對不敢，我是雄性，不是母雞。」再度否認要參選台北市長，不過6號民進黨台北市黨部熱鬧無比，不只英系，湧言會也選在這天。

再陪「英系」登記綠營初選！ 王世堅謙稱：我只是雄性 非母雞

立委王世堅近日頻帶領小雞登記初選，被問說是否會當母雞，他說他是雄性不是母雞。（圖／民視新聞）

身穿Tiffany綠連身帽T，湧言會現任議員顏若芳和林延鳳，帶著三位新人，在歌王楊烈帶領下，一同登記！台北市議員（民）顏若芳：「我們會希望把台北市民進黨席次，能夠更加的增加，因為我們現在民進黨席次是只有18席，我們希望能夠像2014年我們能夠全壘打。」台北市議員（民）林延鳳：「都是幕僚出身的這些候選人們，可以為台北市的市政，更加付出的努力，讓我們一起來進步。」

民進黨黨部今天非常熱鬧，有三大派系都選在今天登記初選（圖／民視新聞）

誓言年底大選要讓民進黨全壘打，五位湧言會成員，更共組台北好政連線，爭取選民目光，三位新人，也做好準備！不過議員們卯足全力，倒是母雞遲遲沒有下落。民進黨前立委段宜康：「大家要有耐心，我請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，來帶領年底的大選。」要新人們，莫急莫慌莫害怕，最強人選會有，只是需要時間醞釀。

















