再陷輪迴？美「28點和平協議」烏克蘭3不妥協 俄羅斯怎麼說？

2025年2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在白宮與美國總統川普會談，該次會談被視為澤倫斯基洗臉大會，連沒穿西裝都遭嘲諷。路透社



美國上週宣布推出俄烏戰爭的「28點和平計畫」，限烏克蘭在感恩節（11/27）前同意，但該方案內容嚴重偏袒俄羅斯，引發歐洲反彈。烏克蘭後與美國協商，美方在方案裡納入烏克蘭的立場，美媒CNN放消息說「烏克蘭已同意和平協議框架」。讀者或已發現，這一連串消息中缺乏俄羅斯的說法，而CNN也引述消息人士說法，烏克蘭版方案有3個關鍵問題沒有共識，說接近達成協議，言之過早。

最新動態

美國總統川普25日在社群平台表示，他已派特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，盼與俄國總統普丁討論和平方案，並聲稱目前雙方只剩「幾個分歧點」沒有解決。與此同時，俄羅斯繼續以飛彈和無人機襲擊烏克蘭，在25日的轟炸中，烏克蘭首都基輔至少6死13傷，電力和暖氣系統中斷，前線城市更不用說了。

魏科夫正是「28點和平計畫」第一版的推手之一。他與川普女婿庫許納（Jared Kushner）10月底在邁阿密與普丁盟友、俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）密會後，推出這份幾乎完全符合俄羅斯心意的和平計畫，除了要烏克蘭割地，還必須裁軍至60萬人、且放棄加入北約組織（NATO），北約也不可在烏克蘭駐軍。

初版「28點和平計畫」的偏頗程度引人側目，烏克蘭急找美國和找歐洲盟友討論，據稱將28點減少至19點。

烏克蘭總統府25日也公布澤倫斯基與英、法、德等「志願者聯盟」視訊畫面，澤倫斯基在會議上稱，願與美國總統川普會面，直接討論和平計畫的細節，並強調「有關歐洲安全的決策，因此必須讓歐洲參與」，尤其是應簽署歐洲在烏克蘭駐軍相關的合作備忘錄、確立「志願者聯盟烏克蘭保證軍」（Reassurance Force Ukraine of the Coalition of the Willing）的架構。

美國有線電視新聞網（CNN）於25日一度引述一名美國官員說法，稱「烏克蘭已同意和平方案」，沒有說明這份方案指的是烏克蘭提出的新版計畫，還是俄羅斯也知情的方案。

大約5小時之後，CNN再引述了一名「了解談判情況的烏克蘭消息人士」說法，美國和烏克蘭對於新版和平草案的措詞雖然有進展，在大多數議題上有共識，但是雙方對於至少3個關鍵議題有「實質分歧」，尚未達成最終版本，這3個關鍵問題就是領土、裁軍、放棄加入北約。

3問題無解

領土方面，初版「28點和平計畫」要烏克蘭讓出克里米亞半島、盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）全境，目前被俄軍佔領約一半的赫松州（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia）就地凍結戰線。該名烏方消息人士告訴CNN，烏克蘭尚未決定是否割讓被佔領的土地。

其次是裁軍。初版方案要求烏克蘭未來將兵力限制在60萬人（目前約80萬人），烏方消息人士說，雙方現正討論新的兵力限制，但烏克蘭希望再修改。

最後是烏克蘭放棄加入北約，烏方消息人士告訴CNN，烏方無法接受這項要求，因為這將開啟負面先例，等於讓俄羅斯對北約事務有否決權，而俄羅斯甚至不是北約成員。

領土、裁軍、放棄加入北約，一直都是俄國總統普丁對烏克蘭的要求，烏克蘭也一直堅拒，雙方自2022年開戰以來不曾讓步。這些討論和前面幾次和平草案的傳聞一樣，可能再度陷入無限迴圈，只有看戲的再喊燒。

俄羅斯立場？

在美國和烏克蘭這些消息漫天飛之際，俄羅斯對於所謂「28點和平計畫」新舊版似乎保持一貫的寡言。

俄羅斯對於「28點和平計畫」究竟怎麼想？俄國官媒塔斯社24日報導，俄國總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，美國應該很快就會來聯絡俄羅斯，討論那份和平計畫，「我認為美方應該很自然地會來聯繫我們，要求舉行面對面討論吧」。

鄂夏柯夫說，美國提出的計畫、還有其他那些「變化版」，都有許多相關猜測，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說與烏克蘭會談有成，「他提到28點（和平計畫條款），也提到26點，很多說法流傳，難辨真偽」。

鄂夏柯夫指出，俄羅斯確實熟悉美國提出的初版「28點和平計畫」內容，因為這個版本和今年8月川普和普丁在阿拉斯加會談時達成的共識相同，「我方對於這版計畫內的許多條款都可以接受，雖然不是全部。總共28條，需要雙方深入討論，但目前這種情況還沒發生」。

西方媒體在報導俄烏戰爭時經常忽略俄國立場，彷彿不去看俄羅斯的意見就可以單方面達成停火。而台灣媒體大多跟從西方媒體，結局亦然。俄國官員或官媒的話能信嗎？從情報的角度來說，你可以不信，但不能不知道對方怎麼說、怎麼想。

