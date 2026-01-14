「再難也要撐」周春米拍板營養午餐全免 守護孩子健康與起跑點平等

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣長周春米今（14）日宣布，自115學年度起，全面補助縣內所屬高中、國中及國小學生營養午餐費用，預估每學年投入約8.2億元，約5萬名學生受惠，盼減輕家庭負擔，讓孩子在公平起點安心成長。

縣府今日舉行記者會，由周春米縣長與教育處長陳國祥共同說明政策。周春米表示，營養午餐不只是填飽肚子，更是孩子健康、學習與發展的基礎。她上任以來持續推動「班班吃石斑」、「班班喝鮮奶」、校園廚神競賽、弱勢學生寒暑假午餐補助及偏鄉小校廚房維運等政策，全面提升校園飲食品質。

廣告 廣告

▲周春米今（14）日宣布，自115學年度起，全面補助縣內所屬高中、國中及國小學生營養午餐費用。（圖／屏縣府教育處）

她坦言，在新版《財政收支劃分法》修法後，縣府財政壓力加重，全面補助營養午餐是艱難決定，甚至被行政院點名為可能需舉債縣市之一，但在反覆評估後，仍選擇優先守護孩子的健康與平等受教權。

周春米強調，政策將同步強化配套，確保營養午餐品質，落實國產可溯源食材、食農教育與惜食觀念，並優先使用在地食材、支持農業發展，同時嚴格把關食材來源與營養安全。她也承諾，不會排擠校舍整建、運動設施等教育經費，讓孩子的教育與健康都不打折。