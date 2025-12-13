再領普發現金！「這鄉鎮」加碼3千元紅包 發放時間曝

嘉義縣新港鄉鄉長蔡孟龍表示，此次加碼現金發放，目的是藉由春節消費旺季刺激地方經濟活絡。（圖／翻攝自臉書 嘉義縣新港鄉公所）





日前政府宣布全台普發現金1萬元，嘉義縣亦有多個鄉鎮加碼推行發放現金振興方案。其中，新港鄉於本月11日正式確定，每位鄉民將額外獲得3000元振興經濟金，成為嘉義縣第六個加碼鄉鎮，預計約2.9萬名新港鄉民可在春節前領取。

新港鄉公所提出《因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例》於11日經鄉民代表會臨時會三讀通過，確定向每位鄉民發放3000元現金，作為春節前的「新年紅包」。預計此筆經費將於明年2月7日農曆春節前統一發放，總計動用公庫約8900萬元。

鄉長葉孟龍表示，此項措施是回應代表會主席及多位代表的建議，藉由春節消費旺季帶動地方經濟活絡，同時提升鄉內產業結構韌性。他指出，地方政府應運用更具彈性與前瞻性的政策工具來強化在地經濟實力，而普發振興經濟金的自治條例通過，也標誌著新港鄉朝「宜居、宜業、宜遊」永續發展願景邁出重要一步。

儘管新港鄉公所目前財務穩健，且未來尚需自籌兩億多元興建第三座納骨塔，但經多方評估財政狀況及地方發展需求後，仍決定執行這項現金普發計畫。此外，公所也將加碼結合「聚財安安祈福袋」一併發放，以刺激當地產業消費。所需的8900萬元經費已獲代表會同意先行墊付，後續將辦理追加預算以正式核定。

此外，受今年丹娜絲颱風影響，嘉義縣多個鄉鎮已陸續發放或確定加碼現金振興措施，其中竹崎鄉每位鄉民可獲5000元，太保市、梅山鄉、新港鄉各為3000元，新港鄉則預計於2月7日發放，民雄鄉2000元，提醒民眾注意官方公告，避免錯過領取時機。

