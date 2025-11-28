再飽也無法抗拒！ 裴社長大啖哈瑪星碗粿枝、萬全肉圓、愛買漢堡

在最新一集《裴社長吃喝玩樂》Podcast中，裴社長繼續挖掘哈瑪星的在地好味道。(鏡好聽提供/何宗昇攝)

《裴社長吃喝玩樂》的哈瑪星美食探索持續進行中！繼上集代天宮廟口老店後，在最新一集節目中，裴社長繼續挖掘鼓山區的在地好味道。他在朋友的強烈推薦下，品嚐了傳承四代的「碗粿枝」、明星彭于晏喜愛的「萬全肉圓」，以及充滿古早味的「愛買漢堡店」，直呼這是「即使挺著大肚腩，也非吃不可的哈瑪星魔力」。

「碗粿枝」的碗粿充滿米香，口感Q軟紥實，淋上深琥珀色的醬汁，滑潤鹹甜，搭配肉塊、滷蛋與蔥仔酥，讓他忍不住吃了第二碗。（何宗昇攝）

在小吃巡禮前，裴社長先造訪了藏身巷弄的「愛買漢堡店」。這家開業40多年的早餐店，堅持手作，店裡的肉品都不使用現成產品，像豬排是用新鮮後腿肉切塊、醃製。在朋友的推薦下，裴社長點了厚片土司和蛋餅，吐司塗著厚厚奶油與花生醬，外酥內軟，蛋餅則是傳統的粉漿蛋餅，用麵粉調製，加入蛋液後，煎至焦黃，撒上店家特別到中藥行挑的胡椒粉，不用沾醬就相當美味，讓他讚嘆不已。

「愛買漢堡店」的蛋餅是傳統的粉漿蛋餅，用麵粉調製，加入蛋液後，煎至焦黃，撒上店家特別到中藥行挑的胡椒粉，不用沾醬就相當美味。（何宗昇攝）

「萬全肉圓」老闆娘祕製的閉嘴豆乾也相當美味，滷得入味多汁。（何宗昇攝）

接著，裴社長來到位於鼓元街、創立於民國40年的「碗粿枝」。這家傳承四代的老店，從清晨六點半營業至賣完為止。不同於台南碗粿將肉燥混入米漿的「黑碗粿」作法，哈瑪星的碗粿如白玉般潔白。裴社長表示碗粿充滿米香，口感Q軟紥實，淋上深琥珀色的醬汁，滑潤鹹甜，搭配肉塊、滷蛋與蔥仔酥，讓他忍不住吃了第二碗。

吃完美味的碗粿，裴社長前往臨海一路的「萬全肉圓」。據朋友的內線消息，這家店是明星彭于晏的愛店。萬全肉圓的蒸肉圓皮極致軟嫩，咬下一口，內餡肉香四溢。此外，老闆娘祕製的「閉嘴豆乾」也相當美味，滷得入味多汁，老闆戲稱這是夫妻吵架時，「誰話多就請誰吃，吃進口中就暫時無法講話。」

在節目尾聲，裴社長預告，下一站將前進高雄六合夜市，品嚐更多高雄在地美食。

